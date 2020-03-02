Halk ozanı Özay Gönlüm, unutulmadı - Son Dakika
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Halk ozanı Özay Gönlüm, unutulmadı

6 saat önce

DENİZLİ'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan halk ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 20'nci yıl dönümünde törenle anıldı.

Halk ozanı Özay Gönlüm, unutulmadı, System.String[]

DENİZLİ'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan halk ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 20'nci yıl dönümünde törenle anıldı.

Sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki anıt heykeli önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Konuşmasına İdlib'de meydana gelen saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı dileyerek başlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, "Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

'DENİZLİMİZİN GURURU; ÖZAY GÖNLÜM'

2000 yılında vefat eden Özay Gönlüm'ün Denizli açısından çok özel bir şahsiyet olduğunu dile getiren Gökoğlan, "Kentimizin değerlerini unutmamak ve unutturmamak amaçlı her yıl ülkemizin, Ege'nin ve Denizli'nin gururu Özay Gönlüm'ü anıyoruz. Özay Gönlüm 60 yıllık hayatı içerisinde hem kendi memleketinin hem ülkesinin değerlerini, ününü uluslararası alanlara taşıdı. Özay Gönlüm'ü rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Evli, 3 çocuk babası Özay Gönlüm, akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 Mart 2000 tarihinde yaşama veda etmişti.


Özay Gönlüm, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:21 Kaynak: DHA
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