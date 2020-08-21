Halk ozanı "Tomarza kabağı" için şiir yazdı - Son Dakika

Halk ozanı "Tomarza kabağı" için şiir yazdı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde halk ozanı Kerim Yılmaz, yörenin önemli gelir kaynaklarından kabak için şiir yazdı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde halk ozanı Kerim Yılmaz, yörenin önemli gelir kaynaklarından kabak için şiir yazdı. Aynı zamanda ilçeye bağlı Güzelce Mahallesi'nin de muhtarı olan Yılmaz, "Kabak Tarımının Yeri Tomarza" adını verdiği şirini seslendirerek ilçe halkının beğenisine sundu. Yılmaz, yöreye özgü kabak çekirdeğinin patentinin alındığını belirterek, yazdığı şiirin de beğenildiğini ifade etti. Türkiye'de kabak çekirdeğinin yüzde 35'inin Kayseri'de, bunun yüzde 75'inin de Tomarza'dan karşılandığını vurgulayan Yılmaz'ın şiirin şöyle: "Toprak işledikçe verim getirir, Çalışır, üretir terler Tomarza. Akıllı çiftçiyi kara götürür, Kabak tarımın yeri Tomarza. Yorgun düşer çiftçi günü tamlar, Ekime, dikime hazır Tomarza, Çiçeğine konar gezer arılar, Kabak tarımın yeri Tomarza. Çinko boldur çekirdeğiniz özünde, Çiçek dolmaları tüter gözümde, Eğlenceme eşlik eder gezimde, Kabak tarımın yeri Tomarza "

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:17

Kaynak: AA

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