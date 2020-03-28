Halk pazarında 3 metre kuralı uygulaması başladı - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçe Belediyesi Zabıta ekipleri de artık temel gıda ve temizlik gibi zaruri olmayan ürünlerin dışında satışın yasak olduğu pazarlarda denetlemelerde bulundu. Pazarda bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması sağlanırken, kurallara uymayan satıcılar uyarıldı.



İçişleri Bakanlığı, korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni yayımlanan genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi. Yayımlanan genelgeyle birlikte semt pazarı yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarı başta olmak üzere süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar geçici bir süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasındaki mesafe 3 metre olması sağlanacak. Bu kapsam doğrultusunda Yenice Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde kurulan pazarda denetim gerçekleştirdi. Pazarda bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması sağlandı kurallara uymayan satıcılar ekipler tarafından uyarıldı. Satış yapan esnaf ile müşteri arasındaki mesafenin 1 metre olması da sağlanarak şerit çekildi. Zabıta ekipleri aynı zamanda pazar esnafına eldiven ve maske kullanmaları gerektiğini hatırlatırken pazarcılara alışveriş esnasında, ürünleri kendilerinin vermeleri gerektiğini söyledi. - KARABÜK