Son Dakika Haberleri: Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor
Son Dakika Güncel Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

6 saat önce

Zonguldak semt pazarında sebze ve meyve fiyatları cep yaktı.

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Zonguldak semt pazarında sebze ve meyve fiyatları cep yaktı.


Zonguldak'ta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarında fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin almak isteyen vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından yakınırken esnaflar ise vatandaşların alım gücünün olmamasından yakındı. Halk pazarında yapılan araştırmalara göre fiyatlar şöyle sıralandı:


Soğan 2 TL Patates 2 TL, domates 4 TL, Biber 6 TL'den alıcı bulurken meyvelerde ise mandalina 3 TL, Elma 2.5 TL, portakal 5 TL, nar 4 TL, üzüm 5 TL'den alıcı buldu. - ZONGULDAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
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