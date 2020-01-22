Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor - Son Dakika
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Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

7 saat önce

Zonguldak'ta kurulan semt pazarında sebze ve meyve fiyatları cep yaktı.

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Zonguldak'ta kurulan semt pazarında sebze ve meyve fiyatları cep yaktı.


Zonguldak'ta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarında fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin almak isteyen vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından yakınırken esnaflar ise vatandaşların alım gücünün olmamasından yakındı. Halk pazarında yapılan araştırmalara göre fiyatlar şöyle sıralandı:


Soğan 3 TL Patates 3 TL, domates 10 TL, Biber 13, Kabak 7, Havuç 4, Marul 5, Patlıcan 8 TL'den alıcı bulurken meyvelerde ise mandalina 5 TL, Elma 7,5 TL, portakal 5 TL, ayva 6, armut 6 TL'den alıcı buldu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
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