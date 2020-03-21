Halk Pazarında hijyen önlemi - Son Dakika

Halk Pazarında hijyen önlemi
6 saat önce
Halk pazarından detaylar Halk Pazarındaki vatandaşlara el dezenfektanı sıkılmasıLapseki'de şehir merkezine her hafta Cumartesi genleri kurulan halk pazarında Korona virüsüne (Covid-19 ) korunak için bir takım önlemler alındı.
Halk pazarından detaylar
Halk Pazarındaki vatandaşlara el dezenfektanı sıkılması
Lapseki'de şehir merkezine her hafta Cumartesi genleri kurulan halk pazarında Korona virüsüne (Covid-19 ) korunak için bir takım önlemler alındı. Lapseki belediye başkanlığı önderliğinde pazarcılar derneği ortaklaşa halk pazarında pazarcı esnafa eldiven, tezgahlara buruşur ve pazarın giriş bölümüne belediye tarafından hijyen dağıtan bir ekip kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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