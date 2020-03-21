Halk Pazarında hijyen önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk Pazarında hijyen önlemi - Son Dakika

Halk Pazarında hijyen önlemi

6 saat önce

Halk pazarından detaylar Halk Pazarındaki vatandaşlara el dezenfektanı sıkılmasıLapseki'de şehir merkezine her hafta Cumartesi genleri kurulan halk pazarında Korona virüsüne (Covid-19 ) korunak için bir takım önlemler alındı.

Halk pazarından detaylar

Halk Pazarındaki vatandaşlara el dezenfektanı sıkılması

Lapseki'de şehir merkezine her hafta Cumartesi genleri kurulan halk pazarında Korona virüsüne (Covid-19 ) korunak için bir takım önlemler alındı. Lapseki belediye başkanlığı önderliğinde pazarcılar derneği ortaklaşa halk pazarında pazarcı esnafa eldiven, tezgahlara buruşur ve pazarın giriş bölümüne belediye tarafından hijyen dağıtan bir ekip kuruldu.

Halk Pazarında hijyen önlemi

Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:46 Kaynak: AA

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