Halk pazarında, koronavirüs uyarılarına rağmen yoğunluk - Son Dakika
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Halk pazarında, koronavirüs uyarılarına rağmen yoğunluk

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sebze ve meyve satılan halk pazarının, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrılarına rağmen kalabalık olduğu görüldü.

Halk pazarında, koronavirüs uyarılarına rağmen yoğunluk, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sebze ve meyve satılan halk pazarının, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrılarına rağmen kalabalık olduğu görüldü.

Çorlu'nun en büyük sebze ve meyve pazarı olan Perşembe Pazarı, öğleden sonra kalabalıklaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrılarına rağmen ilçe sakinleri, alışveriş yapmak için pazara geldi. Bazı kişilerin önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı görüldü. Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, belediye tarafından pazar yerinin ilaçlandığını ve pazarcı esnafının her türlü önlemi aldığını belirterek, "Bu süreç biz esnaf için de önemli bir süreç . Bu kapsamda bizler de pazarcılar esnafı olarak tedbirimizi aldık. Belediyemiz tarafından ilçemizde kurulan pazar yerlerinde gerekli dezenfektan ilaçlanması yapılmıştır. Biz esnaf olarak ürünleri eldiven takarak veriyoruz" dedi.


Koronavirüs, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:36 Kaynak: DHA

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