Halk pazarında sıkı denetim - Son Dakika

Halk pazarında sıkı denetim
6 saat önce
Ardahan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de tespit edilen korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilimizde kurulan Kapalı Halk Pazarlarında hijyen denetimlerini sıklaştırdı.
Ardahan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de tespit edilen korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilimizde kurulan Kapalı Halk Pazarlarında hijyen denetimlerini sıklaştırdı.
Vatandaşların daha güvenli ve kaliteli alışveriş yapması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, pazar esnafının hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Ardahan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve hijyen kurallarına uymayan pazar esnafına uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri pazar esnafına maske, eldiven dağıttı ve alışveriş yapan vatandaşların ellerine de pazar girişinde dezenfektan ve kolonya sıktı. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet