Halk pazarındaki 20 yaş ve altındaki 5 genç, evlerine götürüldü - Son Dakika

AKSARAY'da koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, polis ve zabıta ekiplerince evlerine götürüldü.

Aksaray'da kurulan halk pazarında, polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakiler için denetim yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde pazara çalışmaya ve alışverişe gelen 5 genç, polis otosu ile evlerine götürüldü. El arabası ile malzeme taşıyan 10 yaşındaki bir çocuk da evine gönderildi.Pazarcı Altın Kalkar, "Yaşınız küçükse pazara gelmeyeceksiniz. Devletimiz bizim için uğraşıyor. Yazık değil mi? Devletin polisini ne diye uğraştırıyorsunuz. Birimizin hastalanması Aksaray'ın hastalanmasına sebep oluyor. Uyarılara uymayan gençleri evlerine kilitlemek lazım. Bunlar hak ediyor" diye konuştu.