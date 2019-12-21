Halk pazarlarında etiket ve terazi denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk pazarlarında etiket ve terazi denetimi - Son Dakika

Halk pazarlarında etiket ve terazi denetimi

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri hafta sonları mahallelerde kurulan halk pazarlarında etiket ve terazi denetimi yaptı.

Halk pazarlarında etiket ve terazi denetimi, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri hafta sonları mahallelerde kurulan halk pazarlarında etiket ve terazi denetimi yaptı.


İlkadımlı vatandaşların haftalık pazar alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerinin yürüttüğü terazi denetimi İstasyon Mahallesi'ndeki İstasyon Halk Pazarında gerçekleşti. Yapılan denetimlerde kurulan kontrol noktalarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının verdiği ağırlıklarla, aldıkları ürünlerin ağırlığından şüphe eden vatandaşların poşetleri tek tek tartıldı. Sebze-meyve satışı yapanların terazilerinin hassasiyetle incelendiği denetimlerde standartlara uygun olmayan 2 terazinin kullanılmasına izin verilmezken 3 teraziye de el konuldu.


Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Şube Müdürü Yusuf Günay, "Ölçme ve tartı aletleri kontrollerini 3516 sayılı Kanun gereği yapıyoruz. Amacımız ilçede yaşayan tüketicinin korunmasıdır" dedi.


"24 açık pazaryerinde 3970 kayıtlı esnafımıza hizmet veriyoruz"


Terazi ve etiket konusunda esnafların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "İlkadım sınırlarımız içinde 18. bin metrekare alanda toplamda 24 açık halk pazarında 3970 kayıtlı esnafımıza hizmet veriyoruz. İlçe pazarlarımızda Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince terazi denetimi, etiket denetimi ve pazarcıların pazar standartlarına uygun hareket edip etmediklerine yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Denetimlerimizde halk pazarlarında satış yapan esnafımıza belediyemizce uygulanan ücretsiz çöp poşet uygulaması, TSE standartlarına uygun terazi kullanımı, terazilerin tezgah önlerinde vatandaşın görebileceği konumda olması, etiketlerdeki rakamların anlaşılır fiyat etiketi ve gramaj gibi kurallara uyması yönünde uyarıda bulunuyoruz. İlçe pazarlarındaki fiyatların dengelenmesi ve vatandaşın alışveriş yapması bizim için önemli. Vatandaşın gönül rahatlığıyla, buradaki fiyatların normal olduğu algısını oluşturmak suretiyle halkımızın açık semt pazarlarında alışverişini sağlamak adına denetimlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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