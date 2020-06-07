Halk plajındaki sosyal mesafesiz yoğunluk böyle görüntülendi - Son Dakika

Halk plajındaki sosyal mesafesiz yoğunluk böyle görüntülendi

Halk plajındaki sosyal mesafesiz yoğunluk böyle görüntülendi Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasının ardından sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Menekşe Sahili'ne akın etti.

Halk plajındaki sosyal mesafesiz yoğunluk böyle görüntülendi İSTANBUL - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasının ardından sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Menekşe Sahili'ne akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu plajdaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında haftalardır uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu uygulanmadı. Pazar günü birçok vatandaş havanın sıcak olması nedeniyle kent genelinde plajlara akın etti. Küçükçekmece Menekşe plajına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı plajdaki yoğun drone ile havadan da görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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