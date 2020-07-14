"Halk rehberini 15 Temmuz gecesi buldu" - Son Dakika

"Halk rehberini 15 Temmuz gecesi buldu"

15 Temmuz'da halkın darbe karşısındaki tavrının Türk siyasetinde yeni bir dönem açtığına dikkat çeken Prof. Dr. Şenol Durgun, "Bu türlü gayri meşru müdahale durumlarında halk daima nasıl davranması gerektiği konusunda tereddüt yaşıyordu.

15 Temmuz'da halkın darbe karşısındaki tavrının Türk siyasetinde yeni bir dönem açtığına dikkat çeken Prof. Dr. Şenol Durgun, "Bu türlü gayri meşru müdahale durumlarında halk daima nasıl davranması gerektiği konusunda tereddüt yaşıyordu. Aslında her darbe teşebbüsünde halk, nasıl hareket etmesi gerektiği noktasında tereddüdünü giderecek bir rehber, ses aradı ve rehberini 15 Temmuz gecesi buldu. Lider tavırları da takdire şayandır" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Durgun, 15 Temmuz hain darbe girişimini değerlendirdi. Durgun, "Halkın darbe teşebbüsünde bulunan güçler karşısındaki pasif varlığının bu zamana kadar gerçekleştirilen darbelerde olduğu gibi aynen devam edeceği düşünüldü. Türk toplumunun devletiyle olan ilişkisi ve devletine karşı geleneksel saygısı, sistemi bozmaya dönük böylesi müdahalelerde nasıl davranacağını bilememesine sebep oluyordu" dedi. Durgun, "Zira kadim Türk kültüründe 'devlete isyan babaya isyan' anlayışı ile özdeşleştirildiğinden, bu türlü gayri meşru müdahale durumlarında halk daima nasıl davranması gerektiği konusunda tereddüt yaşıyordu. Aslında her darbe teşebbüsünde halk, nasıl hareket etmesi gerektiği noktasında tereddüdünü giderecek bir rehber, ses aradı ve rehberini 15 Temmuz gecesi buldu" diye konuştu.

"SİYASET, MEDYA, YARGI AKTİF ROL ALDI"

Halkın darbe karşısında aktif olmasında ve daha organize hareket etmesinde siyaset kurumlarının öncü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Durgun, "Darbe teşebbüsü duyulduğu vakit önceki müdahaleler gibi bir an için halk tereddüt duydu. Fakat siyaset, medya, yargı kesiminin süreçte aktif rol alması veya yol göstermesiyle halkın nasıl hareket edeceği noktasında tereddütlerinden sıyrılmasına, ülkesine ve siyaset kurumuna sahip çıkmasıyla sonuçlandı" diye konuştu.

"LİDER TAVIRLARI TAKDİRE ŞAYANDIR"

Darbe teşebbüsünde muhalefet cephesinden yapılan açıklamaların önemli olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Durgun, " Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın daha önceki yıllarda olduğu gibi şapkasını alıp gitmemesi, kendilerinin de meydanlarda olacağını belirtmesi ve halkı meydanlara inmeye çağırmasının rolü göz ardı edilemez. Bu konudaki lider tavırları takdire şayandır. Darbe teşebbüsünün iktidar partisi ve onu destekleyen bir kesime değil, tüm millete karşı yapılan bir kalkışma olduğu görüntüsü kazanmasında en önemli katkı, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nindir. Bu şekilde darbe teşebbüsü sadece iktidar kesimi çevrelerinde değil, Bahçeli'nin de katılımıyla teşebbüsün meşruiyetini yitirmesine yol açmış oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜM KALKIŞMALARDAN FARKLI"

15 Temmuz'un Türk modernleşme tarihi boyunca görülen tüm kalkışmalardan daha farklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şenol Durgun, "15 Temmuz darbe teşebbüsü, Türk modernleşme tarihi boyunca görülen modern geleneksel ya da laiklik dindar çatışması bağlamında değil, dini iddialar ya da dini görünüm içinde olduğu söylenen bir grubun siyasete, siyaset dışı yollarla müdahale etme ve siyaseti yeniden düzenleme arayışıdır. Böyle bir durum Cumhuriyet tarihi açısından bir ilk olmasının yanında, darbe teşebbüsüne kalkışanların niteliği açısından da oldukça düşündürücüdür" şeklinde konuştu.

(İHA)

Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Halk rehberini 15 Temmuz gecesi buldu' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:43 Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım 12:10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:06:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Halk rehberini 15 Temmuz gecesi buldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]