Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Çömçe, CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı - Son Dakika

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Çömçe, CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu Kilis'te yapıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu Kilis'te yapıldı. Çömçe ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, Yeni Beşevler 32 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelerek aşı yaptırdı. Muhammet Çömçe, aşı olduktan sonra AA muhabirine, 14 Ocak itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 aşılama çalışmalarının başladığını anımsattı. Aşının ilk etapta belli risk gruplarına uygulanacağını ifade eden Çömçe, "Umarım vatana, millete hayırlı olur. Toplum sağlığının korunması noktasında Kovid-19 aşılaması oldukça önemli bir program. Bizler de insanlara en güvenilir şekilde bu aşıyı ulaştırma noktasında doğru koordinasyonla hizmetimizi sürdürmeye çalışacağız." dedi. İl Sağlık Müdürü Arık da sağlık çalışanlarına aşı yapılmasına devam edildiğini kaydetti.

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