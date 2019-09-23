Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara, "Dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz"

Ülkeye göçle gelenlere belli bir standartta hizmet vererek dünyaya da örnek olmaya devam ettiklerini belirten Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, " Sağlık Bakanlığınca uygulanan SIHHAT projesi geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla 2 yıldan fazla süredir yürütülmektedir "dedi.



Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık hizmetlerini geliştirme amaçlı 'SIHHAT' projesi toplantısı düzenlendi. Eğitim toplantısının 3 gün süreceği belirtildi.Toplantıya Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Göç Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Kanuni Keklik, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, bakanlık yetkilileri, sağlık idarecileri, Elazığ, Adana, Adıyaman, Bayburt, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Siirt'den sağlık personeli katıldı.



"Göç dünyanın önemli sorunlarından biri"



Projede görev alan 2 bin 520 sağlık çalışanı, 960 hasta yönlendirme personeli ve 50 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanının eğitime alındığını aktaran Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara "Eğitim programlarıyla birinci basamakta verilen hizmetlerin daha güçlü bir şekilde aynı dilden verilmesi ve varsa sorunların konuşularak giderilmesi konusunda bu eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimler esnasında birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinde hizmet veren arkadaşlar ile bir araya geliyoruz. Göç dünyanın önemli sorunlarından biri. Ülkemize göçle gelenleri belli bir standartta hizmet vererek dünyaya da örnek olmaya devam ediyoruz.Sağlık Bakanlığınca uygulanan SIHHAT projesi geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla 2 yıldan fazla süredir yürütülmektedir" dedi.



Eğitim seminerinin üç gün devam edeceğini aktaran İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat da, "Bakanlığımız halkımıza en iyi hizmeti sunmak için büyük gayretler sarf etmektedir. Bu kapsamda geçen hafta ilimizde bölgesel çaplı Birinci Basamak Temel Sağlık Hizmetleri Eğitimi düzenlendi. Bu hafta da bura da yine aynı şekilde ülkemizdeki sığınmacı göçmenlere en iyi şekilde hizmet vermek üzere Göçmen Sağlığı Eğitimi konulu toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



Göç Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik'de " Türkiye'deki halk sağlığı hizmetlerini daha ileri götürmek için çaba gösterilmektedir. Sürekli göç alan, göç veren bir ülkeyiz. Ülkemizde 3 milyon 600 bini Suriyeli olmak üzere 4 milyon 800 bin sığınmacı var" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ