Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara: "Kanserin Tadını Bilen Var Mı?"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara: "Kanserin tadını bilen var mı?" "Izgara yapıp, kebap yapıp tatlı tatlı yiyoruz ya. Kanserin tadı işte o. Kanserin tadı yediğimiz kızartmalar, mangallar.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara: "Kanserin tadını bilen var mı?"

"Izgara yapıp, kebap yapıp tatlı tatlı yiyoruz ya. Kanserin tadı işte o. Kanserin tadı yediğimiz kızartmalar, mangallar. Çok basit hayat değişiklikleri kanserle mücadelede çok etkili noktalar"



ANKARA - Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, çok basit hayat değişiklikleri ile kanserle mücadele edilebileceğini belirterek, "Kanserin tadını bilen var mı? Izgara yapıp, kebap yapıp tatlı tatlı yiyoruz ya. Kanserin tadı işte o. Çok basit hayat değişiklikleri kanserle mücadelede çok etkili noktalar" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kanser Haftası nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi Bilkent Konferans Salonu'nda bir program düzenlendi. Programda kanser tedavisinde Türkiye'nin dünyada sayılı ülkeler arasına girdiğini belirten Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, 26 civarı gezici araç ve 200'ün üzerinde merkezle yaptıkları taramalarda on binlerce insandaki kanserin erken evrede teşhis edildiğini kaydetti. Bilinmeyen bir şeyle mücadele etme şansının olmadığını belirten Doç. Dr. Kara, "Bizim görevimiz farkındalık oluşturmak, bu hizmeti talep edilebilir hale getirmek. Bizler okulda öğrendiğimiz konuları bile öğrenmek için tekrar tekrar okumak zorunda kalıyorken, halkımızın sağlık okuryazarlık düzeyinin arttırılması ve davranış değişikliğinin kazandırılması anlamında desteklenmesi için çalışmalarımızın devamlılığı çok önem arz etmektedir. Bu taramalarla yaklaşık 80 bin kişinin hayatına dokunduk. Gayretimiz, daha fazla insanın hayatına dokunabilmek, daha fazla çocuğu annesiz ve babasız bırakmamak, daha fazla anneyi evlatsız bırakmamak" diye konuştu.

Halk sağlığında korumanın her zaman tedavi aşamasından üstün olduğunu kaydeden Kara, "Kanserin tadını bilen var mı? Izgara yapıp, kebap yapıp tatlı tatlı yiyoruz ya. Kanserin tadı işte o. Kanserin tadı yediğimiz kızartmalar, mangallar. Çok basit hayat değişiklikleri kanserle mücadelede çok etkili noktalar. Kızartmanın, mangalın, diğer başka gıdaların bize neler getirdiğinin farkında değiliz. Kanserden korunmak için besleme alışkanlıklarımızı düzenleyeceğiz, bazı lezzetlerden, alışkanlıklardan vazgeçeceğiz ve hareketimizi biraz arttıracağız" şeklinde konuştu.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ise, kanserin dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğunu söyledi. Çevresel faktörlerin kontrol altına alınmasıyla kanser sıklığında azalma olduğunu belirten Gülüm, "Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlıyor, koordine ediyor ve denetliyoruz" dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel de, erken teşhisin önemini vurgulayarak, erken teşhisin insanların hayatlarını değiştirdiğini belirtti.

Kanser Birimi, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından stantların açıldığı etkinlik alanında isteyen katılımcılara karbonmonoksit testi yapıldı. Kanser taramalarında özen sağlayan aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ve KETEM birimlerine ise teşekkür belgesi verildi.

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