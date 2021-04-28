Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara, Meclis'te obezitenin Kovid-19'daki etkisini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara, Meclis'te obezitenin Kovid-19'daki etkisini anlattı Açıklaması

28.04.2021 18:35
Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara, Meclis'te obezitenin Kovid-19'daki etkisini anlattı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, "Obezite arttıkça hastaneye, yoğun bakıma yatışlar ve beraberinde entübasyonlar artıyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, "Obezite arttıkça hastaneye, yoğun bakıma yatışlar ve beraberinde entübasyonlar artıyor. Çalışmalar, aşırı düşük kiloluların da aslında riskli olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Belirlenmesi amacıyla kurulan alt komisyon toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu ve Alt Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, bilimsel araştırmalara göre, Kovid-19 salgını ile bu kapsamda alınan tedbirlerin, yeme alışkanlığına, hareketliliğine ciddi etkide bulunduğunu, bu nedenle pandemi döneminde çocuklar, yetişkinler ve yaşlılarda obezite oranlarının daha da arttığının belirlendiğini söyledi.

Bu artışın yanında salgın dönemine obezite hastası olarak giren kişilerin, Kovid-19'a karşı çok daha savunmasız olduğunu ifade eden Satır, Kovid-19 geçiren obezlerin diğer kişilere göre hastalığı daha ağır geçirdiğinin ve ölüm oranlarının yüksek olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Satır, araştırmaların, küresel ölümcül sonuçları olan bir salgın öncesinde, obeziteyle mücadelenin hayati derecede önemli olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Kara, daha sonra komisyon üyelerine, "Kovid-19 pandemi süreci" başlıklı sunum yaptı.

Kara, Türkiye'de Kovid-19 takip ve yönetiminde alınan kararlar, salgınla mücadele yöntemleri, sağlık altyapısı, hastaneler, kamu kurumları ve özel sektör arasında koordinasyon, aşılama çalışmaları konularında bilgi verdi.

Sağlık personeli, 85 yaş ve üstü grupta yer alan kişilerle başlayan aşı çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kara, "Türkiye, dünyada en fazla aşı yapan 7'nci ülke. Aşılananların sayısının 22 milyonu geçti. Bebeklerimizin aşılanmasında da yüzde 98'in üzerinde bir aşı kapsayıcılığıyla dünyaya örnek olan bir ülkeyiz." dedi.

Türkiye'ye getirilen Kovid-19 aşılarının, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklandığını anımsatan Kara, şöyle konuştu:

"Bizim içine forklift girecek kadar büyük eksi 80 dolaplarımız, yani alanlarımız var. Eksi 80 ile ilgili süreçler bugüne kadar herhangi bir aksama olmadan işletiliyor. Şunu çok net söylüyorum; aşı dünyada belki de en iyi olduğumuz konudur. Global aşı firmalarının yetkililerinde biri, 'Ben sizin aşı sisteminizi dünyanın başka yerlerindeki seminerlerde, sunumlarda anlatıyorum.' dedi. Bu sistem; aşı, fabrikadan çıktığı andan itibaren içine data loggerlar (veri kaydedici) yerleştiriliyor. Depomuza geldiğinde data loggerlar okunuyor. Data loggerlarda herhangi bir aksaklık varsa 'Kusura bakmayın.' deyip iade ediliyor. Ondan sonraki süreçte de nakil araçlarımızda, dolaplarımızda, aile hekimliklerimizde ısı açısından anlık olarak takip edilen bir sistemle biz bunları takip ediyoruz."

"Obezite, Kovid-19'un seyrinde daha olumsuz sonuçlara yol açıyor"

Kara, ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de yaygın görülen bir sağlık problemi olan obezitenin; diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanser riskini önemli oranda artırdığını bildirdi. 180 araştırmanın incelendiği bir meta-analizin, bu durumun hem Kovid-19'a yakalanmada hem de ölüm oranı yönünden daha kötü sonuçlara yol açtığını gösterdiğini aktaran Kara, araştırmalarda, obez Kovid-19 hastalarının daha sık mekanik ventilasyona ihtiyaç duyduğunun rapor edildiğini söyledi.

Obezitenin, Kovid-19'un seyrinde daha olumsuz sonuçlara yol açmasının, dört hipotez ile açıklandığına dikkati çeken Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Obezite ve eşlik eden hastalıklar organ hasarına yol açıyor ve hasarlı organların enfeksiyona dayanıklılığı düşüyor. Obezitede ACE2 atılımının artışı virüsün hücre tutulumunu kolaylaştırıyor. Obezitenin kendisi de enflamasyon sürecinin aktif olduğu bir durum ve bu, Kovid-19 hastalarındaki immun cevabın daha abartılı olmasına yol açar. Obez hastaların artmış karın basıncı nedeniyle azalan akciğer hareketleri Kovid-19 hastalığında solunum yetmezliğinin ortaya çıkışını kolaylaştırır. Dört ayrı mekanizmayla obezite aslında Kovid-19 ile mücadelemizde bize zorluk çıkarıyor."

"Hastaların telefonla aranması çok kıymetli"

Kovid-19 hastalarının telefonla aranmasının ne işe yaradığını paylaşan Kara, şunları kaydetti:

"Emin olun şu çok kıymetli, ben kendi akrabalarımdan, eşimden, dostumdan Kovid-19 olduğunu duyduğum kişileri iki günde bir aradım. Çünkü kişi konuşurken arka arkaya iki-üç cümleyi kuramıyorsa solunum sıkıntısı başlıyor demektir. Anında bir sağlık kurumuna başvurması önerisinde bulunabiliyorsunuz. Konuşurken öksürük veya cümlenin gerisini getirememe gibi bir durum beraberinde hemen müdahaleyi gerektiriyor. Bu müdahaleyi yapabilmek adına birinci basamaktaki arkadaşlarımız, telefonla hastalarımızı veya takipteki kişileri bizzat aradılar."

Kara, ABD'de yapılan bir bilimsel çalışmaya ilişkin verileri aktararak, "Obezite arttıkça hastaneye, yoğun bakıma yatışlar ve beraberinde entübasyonlar artıyor. Çalışmalar, aşırı düşük kiloluların da aslında riskli olduğunu ortaya koyuyor. Bunlarda immun sistemle alakalı sorunlar yaşanabilir. Sıfır beden olma veya çok zayıf olma gibi gayretler; onların da dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor." ifadelerini kullandı.

"Hastalık Yönetim Platformu oluşturuldu"

Obezite ile mücadele için geliştirilen hizmetlere değinen Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hizmet birinci basamakta. Önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Aile hekimliğinde tarama yapıyoruz. Aile hekimliğinde taradığımız kişileri tespit ettikten sonra izleme tabi tutuyoruz. Sağlıklı hayat merkezlerinde diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz, sosyologlarımız, birçok branşta sağlık çalışanlarımız var. Sağlıklı hayat merkezlerinde bu süreci yürütmeye devam ediyoruz. İhtiyaç halinde diyetisyenden, fizyoterapistten destek alıyor. Arkasından gerekli olursa uzman hekimlerle komplikasyon izlemi için hastanelere sevki sağlanıyor. Bununla ilgili Hastalık Yönetim Platformu oluşturuldu, yazılımı yapıldı. Sağlık bilgi sistemlerinin ve sağlık bilgi sistemleri altyapısının bize verdiği bu imkan gerçekten önemli. Platfom, 1 Ocak itibarıyla aile hekimlerinin hizmetine sunuldu."

Sağlık Bakanlığı, Fatih Kara, Türkiye, Obezite, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara, Meclis'te obezitenin Kovid-19'daki etkisini anlattı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı         
18:41
9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu 9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu         
18:28
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı         
17:21
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Yunan'ı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Yunan'ı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı         
14:05
İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım         
13:27
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 19:45:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara, Meclis'te obezitenin Kovid-19'daki etkisini anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement