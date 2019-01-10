Son Dakika Haberleri: Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara'nın Acı Günü

Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara'nın Acı Günü

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç.Dr. Fatih Kara'nın dedesi Mehmet Tevfik Alimoğlu, vefat etti.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara'nın Acı Günü, System.String[]
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç.Dr. Fatih Kara'nın dedesi Mehmet Tevfik Alimoğlu, vefat etti.


Antalya'nın Akseki ilçesi Geriş Mahallesindeki evinde hayatını kaybeden Kara'nın 97 yaşındaki dedesi Alimoğlu'nun cenazesi, öğle namazının ardından Geriş Mezarlığında toprağa verildi.

Kara, taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkan vekili Halil İbrahim Tellioğlu, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Mehmet Tevfik, Fatih Kara, Akseki, Sağlık Bakanlığı, Güncel
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