Halk Sağlığı Genel Müdürü: Türkiye'de 19 ayrı aşı çalışması var - Son Dakika

Halk Sağlığı Genel Müdürü: Türkiye'de 19 ayrı aşı çalışması var

28.04.2021 19:45
Halk Sağlığı Genel Müdürü: Türkiye'de 19 ayrı aşı çalışması var, System.String[]

HALK Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Türkiye'de koronavirüs ile ilgili 19 ayrı aşı çalışması olduğunu belirterek, "Dünyada hangi aşı varsa onların tamamıyla ilgili aşılama, aşı üretim çalışmaları ülkemizde var" dedi.

HALK Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Türkiye'de koronavirüs ile ilgili 19 ayrı aşı çalışması olduğunu belirterek, "Dünyada hangi aşı varsa onların tamamıyla ilgili aşılama, aşı üretim çalışmaları ülkemizde var" dedi.

TBMM Dilekçe Alt Komisyonu, Belma Satır başkanlığında toplandı. Komisyonda sunum yapan Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kovid-19 virüsüne karşı uygulanan aşılarla ilgili soruları yanıtlayan Kara, dünyada en fazla aşı yaptıran 7 ülkeden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Kara, "1'inci sırada ABD, 2'nci sırada Çin, 3'üncü sırada Hindistan, 4'üncü sırada Brezilya; bunların nüfuslarına baktığınız zaman ve aşı üretimiyle ilgili süreçlerine baktığınız zaman çok farklı. 6'ncı sırada Almanya, 7'nci sırada Türkiye. Almanya ile Türkiye arasında 1,5 milyon civarında bir fark var toplamda. Şu an için 22 milyonu geçmiş durumdayız, 22 milyon 300'e yaklaşmışızdır diye düşünüyorum. Aslında aşılamada da aşı dozu olarak uyguladığımızda dünyada 7'nci sıradayız. Bu anlamda da birçok Avrupalı devletin bile önündeyiz. Önümüzdeki günlerde bu hızla da artacaktır, o umudu da taşıyoruz" dedi.

Kara, aşıların nakliyesi konusunda en iddialı ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Fabrikadan aldığımız andan itibaren, 'datalogger'lar içine yerleştiriliyor ve depomuza geldiği zaman 'datalogger'lar okunuyor. 'Datalogger'larda herhangi bir aksaklık varsa 'kusura bakmayın' deyip geri iade ediliyor. Ondan sonraki süreçte de nakil araçlarımızda, dolaplarımızda, aile hekimliklerimizde, her yerde ısı açısından ve elektrik kesintisi açısından sürekli anlık olarak takip edilen bir sistemle biz bunları takip ediyoruz" diye konuştu.

Kara, Türkiye'de birkaç üniversitede 19 ayrı aşı çalışması olduğunu kaydederek, "Dünya Sağlık Örgütüne de kayıtlı bunlar. Faz 3 aşamasına geçmiş olanlar var, faz 1 aşamasına geçmiş olanlar var, hayvan deneyleri yürütülmekte olan var, mRNA aşısı da var çalışmaları devam eden; yani dünyada hangi aşı varsa onların tamamıyla ilgili aşılama, aşı üretim çalışmaları ülkemizde var" ifadelerini kullandı.


Fatih Kara, Türkiye, Almanya, TBMM, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Halk Sağlığı Genel Müdürü: Türkiye'de 19 ayrı aşı çalışması var - Son Dakika


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