Son Dakika Haberleri: Halk Sağlığı Genel Müdürünün Acı Günü

Halk Sağlığı Genel Müdürünün Acı Günü

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara'nın 97 yaşındaki dedesi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Genel Müdürünün Acı Günü, System.String[]
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara'nın 97 yaşındaki dedesi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Akseki ilçesi Geriş Mahallesinde yaşayan Sağlık Bakanlığı 'nın dedesi 97 yaşındaki Mehmet Tevfik Alimoğlu hayatını kaybetti. Alimoğlu'nun cenazesi, Geriş Mahallesi Camii'nde öğle namazında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, taziye evinde taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkan vekili Halil İbrahim Tellioğlu, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Antalya, Akseki, Fatih Kara, Sağlık Bakanlığı, Güncel
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