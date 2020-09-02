Halk Sağlığı Haftası - Son Dakika

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, halk sağlığında en kırılgan grubun çocuklar olduğunu belirtti.

Cerit, Halk Sağlığı Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, çocukların bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en önemli grubu olduğunu bildirdi.

Bu nedenle çocukların en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması gerektiğini ifade eden Cerit, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Günümüzde çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca çocuk yaşatma olmaktan çıkıp, sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları önlemek ve gidermek olmaktadır. Bu amaçla sağlık hizmet sunumuna eskiye oranla daha farklı bir bakışla ve kapsamlı olarak yaklaşmak gerekmektedir. Toplumun ve onu oluşturan bireylerin, sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında, mutlu, huzurlu ve güvence altında varlığını sürdürebilmesinde taramalar çok önemli yer tutar.

Taramalar, hastalıkların belirti ve bulgu vermeden belirlenmesini amaçlar. Çocukluk çağı taramaları bu kapsamda sunulan en temel koruyucu sağlık hizmetleridir ve yenidoğan döneminden başlayarak çocuk izlemleri içerisinde ücretsiz sunulmaktadır."

Cerit, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle de herkesin kendi tedbirini en üst düzeyle alması gerektiğini hatırlattı.