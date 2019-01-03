Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.



Kırklareli Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Halil Şen, Sağlık Bakanlığı Yatırım Daire Başkanı Tacettin Kızılboğa, Kanser Daire Başkanı Murat Türkyılmaz, Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı Banu Ekinci, Vali Yardımcısı vekili Emre Öztürk, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile kurum müdürleri katıldı.



Cerit, toplantıda yaptığı konuşmada, halk sağlığının her şeyden daha fazla ön planda tutulduğunu söyledi.



Halk sağlığının her geçen gün daha da iyiye gitmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Cerit, sağlık alanında ülke çok büyük gelişmeler yaşandığını belirtti.



Halk sağlığı hizmetlerini toprağa gömülen hizmetler olarak değerlendirdiğini aktaran Cerit, halk sağlığı alanında yağılan çalışmaların etkisi 5, 10 yada 20 sene sonra çıkan konularda verimli olacağına inandıklarını kaydetti.



Cerit, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.



Toplantıda, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanı Ayçin Uğur, bir sunum yaptı.

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