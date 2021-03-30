Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Yorulmaz mutant virüse karşı çocukların korunması için çağrı yaptı Açıklaması - Son Dakika

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Yorulmaz mutant virüse karşı çocukların korunması için çağrı yaptı Açıklaması

30.03.2021 10:59
Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Yorulmaz mutant virüse karşı çocukların korunması için çağrı yaptı Açıklaması, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, mutant virüsle vaka artışlarının görüldüğü çocukların Kovid-19'dan korunmasında daha dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, mutant virüsle vaka artışlarının görüldüğü çocukların Kovid-19'dan korunmasında daha dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Yorulmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin her yerinde mutant virüsün yaygınlaştığını söyledi.

Mutant virüsün bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu hatırlatan Yorulmaz, çocuklardaki vakaların bu virüsle birlikte artış gösterdiğinin altını çizdi.

Virüsün seyrinde çok önemli bir yol ayrımına gelindiğini söyleyen Yorulmaz, "Kimi yerlerde bu salgınlar nedeniyle okulların kapatıldığını görmekteyiz. Çocuklarımız risk altında." dedi.

"Basit önlemlerle sorumluluğu herkes taşımalı"

Yorulmaz, herkesin kendi sağlığından sorumlu olduğunu, basit önlemlerle bunun başarılabileceğini belirtti.

Yapılan çalışmaların, önlemlerin yüzde yüz olmasa da önemli ölçüde koruma sağladığını gösterdiğini ifade eden Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Örneğin maskenin uygun biçimde kullanılması, mesafenin bir buçuk metreden az olmaması gerekli. Birlikte bulunulan sürenin mümkün olduğu kadar 15 dakikadan uzun olmaması ve de hijyenle ilgili önlemlerin alınması gibi kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Bu söylediklerimiz aynı zamanda çocuklarımız için de geçerli. Okul çağındaki çocuklarımız maskeyi mutlaka kullanması gerekli. Okula gittiklerinde arkadaşlarıyla birlikte olduklarında. Özellikle derslerin dışındaki zamanlarda bulaş riski daha yüksek, sınıfta öğretmenlerin uyarıları kontrolleri altında olmaları nedeniyle bu daha zorken teneffüslerde daha büyük sıkıntı olabilir, bunu öğretmemiz gerekli."

Mavi ve sarı yerlerde risk daha büyük

Yorulmaz, Kovid-19 risk haritasında düşük ve orta riskli, bulaşın daha düşük olduğu kentlerde çocukların koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Bu riskin çocuklar tarafından algılanmayabileceğini söyleyen Yorulmaz, "Risk haritasında mavi ve sarı olan yerlerde risk daha büyük. Aynı risk büyüklerimiz için de geçerli. Sanki burada böyle bir bulaş riski yok istediğim gibi davranabilirim algısı yaratmamalı." dedi.

Evlerin havalandırılması önemli

Yorulmaz, bulunulan ortamın havalandırılmasının önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Havaların soğuk gitmesi nedeniyle bugüne kadar pek uygulayamadık ama havalar düzeliyor. Evlerin havalandırılması çok önemli. Evlerin içerisindeki her türlü mikrobun azalmasını sağlayacak bir önlem bu. Son derece faydalı. Temiz dış ortam havasıyla evleri günde hiç olmazsa 3 kez havalandırmak gerekli. Havalar iyileştikten sonra bunu daha da artırmak mümkün. Son derece faydalı. Klima kullanımının, aynı havayı tekrar tekrar dolaştırabilmesi nedeniyle sıkıntılar yarattığını defalarca kez söyledik."

Tıp Fakültesi Hastanesi, Trakya Üniversitesi, Türkiye, Mutant, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Yorulmaz mutant virüse karşı çocukların korunması için çağrı yaptı Açıklaması - Son Dakika


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