Halk sağlığı uzmanından tam kapanma döneminde hareketsiz yaşamdan uzak durulması tavsiyesi - Son Dakika

Halk sağlığı uzmanından tam kapanma döneminde hareketsiz yaşamdan uzak durulması tavsiyesi

06.05.2021 11:21
Halk sağlığı uzmanından tam kapanma döneminde hareketsiz yaşamdan uzak durulması tavsiyesi, System.String[]

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, tam kapanma döneminde vatandaşların olası sağlık sorunlarını önlemek amacıyla düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamdan uzak durmaları gerektiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, tam kapanma döneminde vatandaşların olası sağlık sorunlarını önlemek amacıyla düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamdan uzak durmaları gerektiğini belirtti.

Yorulmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmanın salgının kontrolü açısından önemli olduğunu söyledi.

Evde vakit geçirme ve stresi azaltma aracı olarak birçok kişinin atıştırmalıkları tercih ettiğini belirten Yorulmaz, bunun ramazan ve sonrasında devam eden kapanma sürecinde sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.

Hareketsizlik, abur cubur tüketimi ve aşırı beslenmenin obezite sorunlarını ortaya çıkarabileceğini anlatan Yorulmaz, "Obezite dediğimiz zaman onun yol açtığı çok sayıda sorunu da beraberinde düşünmek durumundayız. Bunun içerisinde kalp damar hastalıkları olabildiği gibi sindirim sistemine ilişkin hastalıklar da olabilir. Obezitenin getirdiği, diyabet ve kanserlere kadar varabilen pek çok hastalığın ortaya çıkması mümkün." dedi.

Evde egzersiz yapılabilir

Yorulmaz, evde egzersiz yapmanın kapanma döneminin getirebileceği hareketsizliğin önüne geçebileceğini aktardı.

Ev işlerine yardım etmenin de egzersiz olabileceğini dile getiren Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Ev içerisinde yapabileceğimiz egzersizler de olabilir. Eğer evde egzersiz için aletlerimiz varsa koşu bandı ve pilates araçları gibi, onları kullanmak mümkün. Yaş grubuna ve sağlık durumuna göre farklılıklar gösterebilecek egzersizler de bulunuyor. Örneğin ev içerisinde yürüyüş yapılabilir. Eğer merdiven varsa merdivenden çıkılıp inilebilir. Müzik eşliğinde yapılacak ritmik hareketler olabilir. İnternetten bu amaçla faydalanılabilir. İnternette çok sayıda egzersizle ilgili videolar var."

"Vücudumuz harekete programlanmış bir yapı"

Yorulmaz, televizyon ya da cep telefonuyla fazla vakit geçirmenin çocuklar ve gençlerin yanı sıra yetişkinler açısından da sorun oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Uzun süre aynı pozisyonda oturmanın sağlık problemlerine yol açabileceğine işaret eden Yorulmaz, "Televizyon ya da internetten derslerini dinleyen öğrencilerimiz bu işleri yaparken yeterince egzersiz yapmaktan uzak kaldılar. Belirli pozisyonda daha fazla vakit geçirmek durumunda kaldılar. Buna bağlı olarak yaşanabilecek, büyüme gelişme çağında kas iskelet sistemine ilişkin sorunlar baş, boyun, bel ağrıları ve kaslarda tutulmalar gibi sıkıntılar yaşanabilir." diye konuştu.

Hareketsizliğe bağlı daha ileri yaşlarda çok ciddi sıkıntılar yaşanabileceğine dikkati çeken Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Bu insanlarımız kemiklerinde, kaslarında zayıflama ile karşılaşabilirler. Bütün vücudumuz aslında harekete programlanmış bir yapı. Bu hareketler yapılmadığında vücudun sağlığıyla ilgili de ciddi sıkıntılar yaşanması söz konusu. Örneğin dolaşımımız, önemli ölçüde hareketlerimizle daha kolay yapılabilir haldeyken böyle bir hareketin yapılmaması dolaşım sistemi hastalıklarına yol açma açısından da risk oluşturmakta. Benzer biçimde solunum sistemimiz öyle. Hareketli olduğumuz zaman akciğerlerimizin daha iyi genişleyebildiğini, zararlı bir maddenin solunum sistemine girmesi durumunda onu öksürükle dışarı atma refleksimizin daha güçlü biçimde ortaya çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla bunlardan uzak kalmak, yeterince hareket etmemek vücudun savunma sistemlerinin de yeterince çalışmaması gibi bir riski beraberinde getirecektir."

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Obezite, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Halk sağlığı uzmanından tam kapanma döneminde hareketsiz yaşamdan uzak durulması tavsiyesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var

Son Dakika Haberleri
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
12:02 Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
11:51 Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim
11:35 Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil
11:28 Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü
11:26 Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı için karar derbiden önce açıklansın
11:12 Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor
10:37 Ali Koç kararını verdi! Teknik adamlık ve sportif direktörlük 2024'e kadar Emre Belözoğlu'na emanet
10:34 WhatsApp'ta tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamak için son gün 15 Mayıs!
Kalben, Kalben, "Zayıflasan on numara kadınsın" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı         
12:11
Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor         
12:04
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil         
11:36
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı         
10:51
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir         
10:15
242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor 242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor         
09:59
Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar!         
09:52
Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu         
09:51
Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında         
09:28
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 12:18:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk sağlığı uzmanından tam kapanma döneminde hareketsiz yaşamdan uzak durulması tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement