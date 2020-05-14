Halk sağlığı uzmanından

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, normal hayata dönüş sürecinde bazı kısıtlamalar kaldırılsa bile vatandaşların, hiçbir zaman tedbiri elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin açıkladığı rakamların umut verici olduğunu ifade etti.

Toplumda gerçekte hasta olduğu halde düşük belirti ya da belirtileri fark edilmeyen Kovid-19 vakalarının bulunduğunu vurgulayan Yorulmaz, "Bu gruptaki insanlar, toplu taşıma araçlarında, pazar yerlerinde, alışverişte, banka, PTT ya da pide kuyruğunda, koruyucu önlemleri almamış ya da yeterli düzeyde almamış sağlıklı kişilere virüsü bulaştırabilirler. Aksıran, öksüren, hasta olduğu belli olan insanlardan kendimizi korumak için önlem almak daha kolayken bu belirtisiz ya da çok hafif belirtileri olanlar için önlemler önemsenmeyebilir. Bu konuda da gerekli önlemleri almalıyız." diye konuştu.

Yorulmaz, Türkiye'de istisnalar hariç vatandaşların salgın önlemlerine uyduğunu dile getirdi.

İstisnaların ise azımsanmayacak sayıda olduğunu, özellikle sokağa çıkma yasağı öncesi ve sonrasında bazı vatandaşların önlemleri ihmal ederek alışveriş yaptıklarını anlatan Yorulmaz, şöyle davam etti:

"20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da bir aydan fazla süredir sokağa çıkma yasağı bulunması, arkadaşları, dostlarıyla yüz yüze görüşme, sohbet etme ve dışarı çıkarak yürüyüş, spor ve hava alma isteklerini haklı olarak artırmıştır. Unutulmamalıdır ki salgının sona ermesi, hasta ve bulaştırıcı sayısının bıçakla kesilmiş gibi sıfıra inmesi demek değildir. Yani salgın sona erdiğinde de daha az sayıda da olsa, hastalığı bulaştırabilme riski taşıyan insanlarımız olacaktır. Bu salgının azalarak yıl sonuna kadar süreceği pek çok ülkenin yaşadığı tecrübelerden hareketle görebiliriz."

"Kısıtlamalar kaldırılsa bile tedbirlere devam etmeliyiz"

Prof. Dr. Yorulmaz, virüse karşı aşı veya ilaç çalışmalarının kısa sürede sonuçlanmayacağını, buna karşı vatandaşların kişisel koruma tedbirlerini artırarak daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Normale dönüş ya da esnekliklerin hasta sayılarında artışa neden olacağı kaygısını ön plana çıkardığına işaret eden Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Hastalığı geçirmiş olanların tekrar hastalanabilmesi tehlikesi de dahil olmak üzere, henüz hakkında bilinmeyen çok şey olan bu hastalık konusunda kısıtlamalar kaldırılsa bile kendimizi, ailemizi, yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve iletişim içinde olduğumuz tüm insanları virüsle karşılaşmaktan korumamız büyük önem taşımaktadır."

Yorulmaz, vatandaşların ağzını ve burnunu kapatacak biçimde maske kullanımını sürdürmesi, kalabalıklara girmemesi, diğer insanlardan 3 adım mesafe bırakarak konuşması, ellerini en az 20 saniye su ve sabunla yıkaması, eve geldiğinde dışarıda giydiği kıyafetleri değiştirmesi ve mümkünse banyo yapmasının virüse karşı kalkan oluşturmaya devam edeceğini anlattı.

Alışveriş poşetlerini en az iki saat balkonda bıraktıktan sonra ev içine almasının önemine değinen Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Evin günde en az iki defa temiz havayla havalandırılması, mümkün olduğu kadar herkesin kişisel eşyalarının ayrılması, bayramda yasak kalkmış olsa bile dostlarımızla kalabalık ziyaretlerde bulunmamak, kucaklaşmamak, öpüşmemek gibi önlemleri sürdürmemiz, hepimizin sağlığı açısından çok önemlidir. Koronavirüs salgınından en kısa zamanda kurtulmamız için de avantaj sağlayacaktır."