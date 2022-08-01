Uzmanından çağrı: "Kovid-19 salgınına karşı tedbirimizi alalım"

Halk Sağlığı ve İç Hastalıları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "Anlaşıldı ki, bu hastalık uzun bir süre daha dünyayı etkileyecek, ölümlere neden olacak. O halde ciddiye almalıyız" dedi.

Kovid-19 salgınının halen dünya çapında etkisini sürdürdüğünü ve yaşamı olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirten Dr. M. Emin Dinççağ, "Dünyanın gördüğü en ciddi bulaşıcı hastalıklardan biri olan bu enfeksiyon uzun sürede insanlığın yaşamını etkilemeye devam edecek gibi de görünmektedir. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan pandemi halen ne kadar insanın hayatını etkileyeceği konusunda da kimse bir şey söyleyememektedir" diye konuştu.

"TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ"

Tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Dr. Dinççağ şöyle devam etti:

"Salgın biliminde (epidemiyolojide) salgınların önlenmesinde 3 temel ilke vardır: Birincisi kişiye yönelik tedbirlerdir. Kişilerin kendi tedbirlerini alması, bugün maske, mesafe ve hijyen diye hepimizin ezberlediği kurallara harfiyen uyulmalıdır. Bizi bu salgından bu kurallar koruyacaktır. Yine aşılanmak, hastalığa karşı vücut bağışıklığını sağlayacak tek ilaç olan aşıyı ihmal etmemek belki de yaşamda kalmanın en önemli kurallarından biridir. İkincisi çevreye yönelik tedbirlerdir. Toplu mekanlarda hijyen kurallarına uyulması, havalandırma, kişilerin belli mesafelerde bulunması, hasta kişilerin toplumdan izole edilmeleri, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmaması için zorunlu olan tedbirlerdendir. Bu tedbirlerin alınması hastalığın yayılmasını önleyecektir. Burada insanlara çok önemli görevler düşmektedir. Hastalık belirtileri taşıyanların (boğaz ağrısı, ateş, eklem ağrıları, halsizlik, burun akıntısı olanların kesinlikle evden çıkmamaları ) uygundur. Sonbahar mevsimi yaklaştığında hastanelerin yoğunlaşmasını, yoğun bakımda hasta sayısının ve ölümlerin artmasını istemiyorsak vatandaş olarak bu tedbirlere uymak zorundayız. Elbette sağlık otoritelerinin alacağı tedbirler vardır ancak salgında bizlerde sorumluluk üstlenerek üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz."

"EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ AŞI"

"Covid-19 bugün en çok bilinen, medyada en çok yer alan bir sağlık sorunu olmuştur" diyen Dinççağ, "Dünyayı ölümleriyle, ekonomik yıkımıyla en çok etkileyen bu hastalığı silinmesi ve zararlarının ortadan kaldırılabilmesi için aşı olmalıyız. Her türlü dedikodudan uzak, her türlü bilgi kirliliğinden arınarak, günümüzde en geçerli ilaç olan, hastalıktan korunmak için en güvenilir koruyucu aşıdır. Vücut bağışıklığımızı güçlendiren, hastalığa karşı antikor adı verilen savunma hücrelerini oluşturan aşı, ölümleri önleyen, hastanın yoğun bakıma düşmesini erteleyen en önemli silahımızdır. Zira aşısız olanlar kendilerini riske attığı gibi etrafındakilerin de hasta olmasına sebep olarak önemli bir vebal altındadırlar. Aşılarımızı ve hatırlatma dozunu yaptırarak Kovid-19 salgınına karşı tedbirimizi alalım. Bize düşen halk sağlığı açısından en önemli tedbirlerden biri de budur" şeklinde konuştu.

(İHA)