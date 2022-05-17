Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler - Son Dakika
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Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler

17.05.2022 14:38
Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda tavuk kıyması yapılan merdiven altı işletmeye baskın düzenledi.

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda tavuk kıyması yapılan merdiven altı işletmeye baskın düzenledi.

Ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamda tavuk kıyması yapılarak piyasaya sürüldüğü ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Demirtaş Barbaros Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki merdiven altı işletmeye baskın düzenledi. Operasyonda kaçak olarak tavuk kıyması yaptığı belirlenen yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Kaçak işletmedeki sağlıksız koşullar, insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hiçbir hijyen koşulunun uygulanmadığı merdiven altı işletmede ele geçirilen tavuklar imha edilmek üzere ekiplerce toplatılırken, kaçak kesim yapan zanlılar hakkında cezai işlem uygulandı.

(İHA)

Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler
Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler
Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler
Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler
Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler
Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler
Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler - Son Dakika


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