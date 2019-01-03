Halk Sağlığını Tehdit Eden Kemirgenlere Etkili Çözüm

Haşere, larva, uçkun ve kemirgen ile bilimsel ve akılcı yollarla mücadele eden HBB Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilaçlama çalışmalarını kent genelinde sürdürerek Hatay halkına daha sağlıklı bir çevre sunuyor.

Hatay halkına ve doğaya zarar vermeden çalışmalarını yürüten HBB ekipleri, kış mevsimi ile birlikte sayıları artan ve insan sağlığı için tehdit oluşturan kemirgenlerin üremesinin kontrol altına alınması amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Daha çok kanalizasyon faresinin hedeflendiği çalışmada fare sayısını makul bir seviyeye indirmek ve farelerin çevreye verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen yetkililer, üreyerek birçok ilçemizde iş yerlerine hatta evlere kadar çıkabilen bu kemirgenlerin insan sağlığı açısından taşıdıkları riskleri bertaraf ediyor. Başta tarihi yerlerde (Uzun Çarşı vb.) olmak üzere rögarlarda, metruk evlerde, ibadethanelerde, okullarda, resmi binalarda, askeri birliklerde ve Suriyeli mültecilerin kaldıkları kamplarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren HBB ekipleri, kemirgenleri etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.

Sağlıklı çevre ve toplum için bugüne kadar yaptıkları tüm eylemler gibi bu konuya da hassasiyetle eğildiklerini ifade eden uzman personeller, mevsim ve mesai kavramı gözetmeksizin görevlerinin başında olduğunu bildirdi.