Halk, sınır kapısının yardımlara kapatılmasını "toplu katliam" olarak nitelendiriyor - Son Dakika

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İdlib'in Türkiye sınır hattındaki Mahatta isimli kampta kalan sığınmacılar

Suriyeli çocukların oyun oynaması

Ders işlenen çadırdan görüntüler

Kampta yaşayan sığınmacı Türki Sultan ile röportaj

Yerinden edilen Hüseyin Ali Bercüs ile röportaj

İdlib'in Serakib ilçesinden Abdülsattar Humeydi ile röportaj

Serakib ilçesindeki yerinden edilen Muhammed Ali ile röportaj

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla yerinden edilerek kamplara sığınan halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarına kapatılmasını "toplu katliam" olarak değerlendiriyor.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesi sonrası milyonlarca yerinden edilen sivili korku sardı.

"Babülhava'nın kapatılması 5 milyon insana idam hükmü vermek gibi olacak"

Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib'in Maarratünnuman ilçesindeki saldırılarıyla 2019'da yerinden ettiği Türki Sultan AA muhabirine, İdlib'in Türkiye sınır hattındaki Mahatta isimli kampa sığındığını söyledi.

Yerinden edilen Hüseyin Ali Bercüs de Esed rejiminin ve destekçisi Rusya'nın 2019'daki saldırılarında evinin yıkıldığını söyledi.

İdlib'in Serakib ilçesinden Abdülsattar Humeydi, İran, ?Esed ve Rusya'nın saldırılarından yerinden edildiğini, Babülhava'dan gelen yardımlar sayesinde ailesinin yaşamını sürdürebildiğini söyledi.

Serakib ilçesindeki yerinden edilen Muhammed Ali de yerinden edilenlerin hayatlarını sürdürebilmesi için Babülhava'dan gelen insani yardımların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.