Halk şoförü tutuklanması talebiyle mahkemeye tutuklandı
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BEŞİKTAŞ'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen sürücü Necdet K., tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen sürücü Necdet K., tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet K.,, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Karakuş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTIBeşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe- Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet K.,duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Necdet K., polis tarafından gözaltına alınmıştı.
- İstanbul
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