Halk Süt projesi başladı, ilk süt paketini Başkan Böcek teslim etti - Son Dakika

Halk Süt projesi başladı, ilk süt paketini Başkan Böcek teslim etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturma düşüncesiyle hayata geçirdiği Halk Süt yardımı başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturma düşüncesiyle hayata geçirdiği Halk Süt yardımı başladı. Sütlerin ilk dağıtımını Başkan Muhittin Böcek gerçekleştirdi. Başvuru sahibi Tuğba Cihan'ı evinde ziyaret ederek 3 yaşındaki oğlu Toprak'a süt paketini kendi elleriyle teslim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Çocuklarımız sağlıklı süt ile büyüyecekler. Halk Süt Projemiz Antalya'mıza hayırlı olsun" dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, seçim vaatleri arasında yer alan "Halk Süt" projesinde sütler çocuklarla buluşmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başvurular sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına süt dağıtımları yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de annesi Tuğba Cihan'ın başvurusuyla 3 yaşındaki Toprak'a sütünü teslim etti. Başkan Böcek, Toprak ile ağabeyi Kutlu'ya kırtasiye seti de hediye etti.


Evlerinde konuk olduğu Tuğba Cihan, oğulları Kutlu ve Toprak ile sohbet eden Başkan Böcek, çocukların sağlıklı gelişimine önem verdiklerini belirterek, "Seçim vaatlerimizden birini daha hayata geçirmenin ve hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halk Süt son derece önemsediğimiz bir proje. Bu projenin iki önemli yönü var. Birincisi ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ücretsiz süt desteği sağlayacağız. İkincisi de yerelden kalkınma hamlemizle Antalyalı besicilerimizi destekleyeceğiz. Halk Süt Projesi'nde sütlerimizi Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nden satın alarak üreticimize de katkıda bulunuyoruz" dedi.


Başvurusunun olumlu sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren anne Tuğba Cihan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle sosyal yardımlar konusunda son derece hassas ve başarılı çalışmalara imza attığını belirterek Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Cihan, "Pandemi nedeniyle eşim bir süre işsiz kaldı. Bu süreçte gerek gıda yardımı gerek askıda fatura uygulaması ile Antalya Büyükşehir Belediyesi hep yanımızda oldu. Şimdi de çocuklarımız için Halk Süt Projesi ile Başkanımız yine bizim yanımızda" diye konuştu.


19 ilçede dağıtılacak


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Süt Projesi kapsamında sütler 19 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologları tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8'er litre ücretsiz süt desteği sağlanıyor. Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nden satın alınan süt, paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halk Süt projesi başladı, ilk süt paketini Başkan Böcek teslim etti - Son Dakika Ekonomi

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