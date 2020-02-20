Halk süt projesi Milas'ta da hayat bulacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Halk süt projesi Milas'ta da hayat bulacak - Son Dakika Ekonomi

Halk süt projesi Milas'ta da hayat bulacak

6 saat önce

Milas Süt Birliği'nin CHP İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, halka sağlıklı çiğ sütle buluşturmak ve üreticilere destek olmak adına Milas Süt Birliği ile proje yapacaklarını duyurdu.

Halk süt projesi Milas'ta da hayat bulacak, System.String[]

Milas Süt Birliği'nin CHP İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, halka sağlıklı çiğ sütle buluşturmak ve üreticilere destek olmak adına Milas Süt Birliği ile proje yapacaklarını duyurdu.


Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Süt Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Pinar ve Milas Süt Birliği Genel Müdürü Soner Güney ile birlikte, CHP İlçe Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.


Tarım ve hayvancılıkla ilgili açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Türkiye samanı dışarıdan aldığı gibi samanı yiyecek olan ineği de dışarıdan bir ülke, bu ekonomimizi tarif etmekle birlikte, üretime ve tarıma bakış açımızı gösteriyor." diyerek, üreticinin desteklenmesi gerektiğini ve üreticinin bu şartlarda tek başına ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.


Hem üreticiye destek olmak hem de Milas halkını sağlıklı sütle kavuşturmak için Milas Süt Birliği ile çalışma içerisinde olduklarını duyuran Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Milas Süt Birliği ile geçmişte okuldaki çocuklarımıza süt teminiyle ilgili bir proje yapmıştık. Başarılarıyla Milas'ımızın yüz akı olan, gurur duyduğumuz Birliğimiz, üreticimizin bilinçlenmesi, ürününün değerlenmesi ve piyasa koşullarındaki olumsuz etkiden korunması açısından önemli görevler yerine getiriyor. Birliğimiz ile geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de işbirliği içerisinde çalışacağız. Tam da bu noktada, yeni bir sosyal projeyi müjdelemek isterim. Milas Süt Birliği üreticilerinin ürettiği sağlıklı sütleri, Milas Süt Birliği ile gerçekleştireceğimiz Halk Süt Projesi ile ilçemizde belirlenen noktalarda halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz" dedi.


Başkan Gezgin, Başkan Tokat'a Milas Süt Birliği hakkındaki değerlendirmeleri ve Halk SÜT Projesi konusunda işbirliği desteğinden ötürü teşekkür etti. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammet Tokat, Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darüşşafaka, Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldığını iddia ederek TBF'ye başvurdu
Fenerbahçe'den TSYD'ye tepki Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar oluştu, patlama ihtimaline karşı 4 okul tatil edildi

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:33:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk süt projesi Milas'ta da hayat bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]