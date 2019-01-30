Halk Süt Satış Aracı Hizmete Başlıyor

Gezici araç, Fevzi Çakmak, Şarhöyük, Yeşiltepe gibi mahalleler başta olmak üzere haftanın 6 günü 20 farklı noktada vatandaşlara sağlıklı, güvenilir ve ekonomik sütü ulaştıracak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği'nin işbirliği ile yaşama geçirilen ve ülke kamuoyunda da büyük ses getiren Halk Süt Projesi'ne Eskişehirlilerin ilgisi artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamak için süt satışının yapılmadığı noktalarda gezici satış aracı ile hizmet vermeye başlıyor.

Haftanın 6 günü kentin 20 farklı noktasında hizmet verecek olan Halk Süt Satış Aracı, 31 Ocak Perşembe günü itibariyle Yeni Mahalle, Gültepe ve Erenköy Mahallelerinde satışa başlayacak. Gezici araç haftanın 6 günü 20 farklı noktada 09-00-17.00 arası hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların Satış Aracının detaylı programına www.eskisehir.bel.tr adresinden veya 0222 320 37 70 üzerinden ulaşılabileceğini belirterek, ihtiyaç duyulan ve talep gelen noktalarında programa ekleneceğini ifade ettiler.