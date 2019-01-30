Son Dakika Haberleri: Halk Süt Satış Aracı Hizmete Başlıyor

Halk Süt Satış Aracı Hizmete Başlıyor

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun ilgi gören Halk Süt Projesi'nde satış noktası olmayan yerlerde mobil satış aracı hizmete başlıyor.

Halk Süt Satış Aracı Hizmete Başlıyor, System.String[]

Gezici araç, Fevzi Çakmak, Şarhöyük, Yeşiltepe gibi mahalleler başta olmak üzere haftanın 6 günü 20 farklı noktada vatandaşlara sağlıklı, güvenilir ve ekonomik sütü ulaştıracak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği'nin işbirliği ile yaşama geçirilen ve ülke kamuoyunda da büyük ses getiren Halk Süt Projesi'ne Eskişehirlilerin ilgisi artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamak için süt satışının yapılmadığı noktalarda gezici satış aracı ile hizmet vermeye başlıyor.

Haftanın 6 günü kentin 20 farklı noktasında hizmet verecek olan Halk Süt Satış Aracı, 31 Ocak Perşembe günü itibariyle Yeni Mahalle, Gültepe ve Erenköy Mahallelerinde satışa başlayacak. Gezici araç haftanın 6 günü 20 farklı noktada 09-00-17.00 arası hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların Satış Aracının detaylı programına www.eskisehir.bel.tr adresinden veya 0222 320 37 70 üzerinden ulaşılabileceğini belirterek, ihtiyaç duyulan ve talep gelen noktalarında programa ekleneceğini ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:20 Kaynak: Bültenler

Fevzi Çakmak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı Sokakta Broşür Dağıtan Güzellik Salonu Kapatıldı

Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:33:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halk Süt Satış Aracı Hizmete Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]