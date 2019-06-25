MUĞLA (İHA) – Muğla
'nın Datça
ilçesinde, Kaymakam Mesut Çoban
ve ilçe protokolünün katılımıyla yapılan geniş katılımlı halk toplantısında Datça'nın tüm sorunları masaya yatırıldı.
Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında Kumluk Plajında bulunan Serap Çay
Bahçesinde gerçekleşen halk toplantısına Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Emniyet Müdürü Raşit Özkan, Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, Sahil Güvenlik Komutanı Onur Tataroğlu, Liman Başkanı Selçuk Arslan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Kendi bünyemizde veteriner ihtiyacımız yok. Çünkü Belediyemizin anlaşmalı bir veteriner hekimi var, oda veteriner Hakkı Kafalı. Sokak hayvanlarının tedavi ve kısırlaştırmasını tamamen ücretsiz yapıyoruz. Bununla alakalı Belediyemiz her zaman yanınızda" dedi.
İlçe Kaymakamı Mesut Çoban ise, kıyıların kiralanması ile ilgili şikayetler üzerine yaptığı konuşmada, "Şunu söylemeliyim ki, kıyıları ya önünde işletmesi olan esnaf kiralayacak ya da hiç kimse kiralamayacak. MUÇEV, bir başkasına kiraya vermeyecek. Bu sahili kiralamak, dükkan kiralamaya benzemez. Esnafa söylüyorum, kimsenin girişine çıkışına, güneşlenmesine, oturmasına karışamazsınız. Ancak varsa şezlongunuz, varsa şemsiyeniz, verdiyseniz çayın parasına karışabilirsiniz" dedi.
Haksız işgale, yaptırım uygulanacak
Datça'da, MUÇEV ile belli bir sözleşemeye dayalı olarak yapılan kiralamaların dışında işgal altında olan yerlerin de bulunduğunu hatırlatan Çoban, "Bunları teker teker tespit ediyoruz. Ecri misillini uygulayacağız. Varsa cezası, cezasını yazacağız. Çünkü bu sorunlarla ben muhatap oluyorsam, kimse kusura bakmasın, gereğini yapacağız. Hakkı olmayan yeri işgal edene, gerekli yaptırımı uygulayacağız. MUÇEV ile ilgili sözleşemeye dayalı kiralamanın haklı ya da haksız olduğunu burada tartışmıyoruz. Bu sözleşme iptal edilene kadar geçerlidir. Ancak şunu bir kez daha söylüyorum ve garantisini veriyorum. Esnaf kiralarsa kiralayacak, kiralayacaksa kiralayacak" diye konuştu.
Toplantı soru cevap şeklinde yaklaşık dört saat devam etti. - MUĞLA