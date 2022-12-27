Koşarak geldiği 3 metrelik duvardan düşerek yaşamını yitiren genç gazetecinin ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika
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Koşarak geldiği 3 metrelik duvardan düşerek yaşamını yitiren genç gazetecinin ölüm nedeni belirlendi

27.12.2022 17:51

İstanbul Beşiktaş'ta sokakta baygın halde bulunmasının ardından kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesinde yaşamını yitiren Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeninin belli oldu. Yüksekten düşmeye bağlı bel omuru kırılan Yanıkel, aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybetti.

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, 23 Aralık cuma gecesi Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı'nın hemen yanındaki yol kenarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

AORT DAMARI YIRTILDI

Halk TV, kanalın Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeninin belli olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Arkadaşımızın otopsi işlemlerini yapan Adli Tıp Kurumu'ndan aldığımız bilgiye göre Yanıkel 'travmatik ölüm' sonucu aramızdan ayrıldı. İlk belirlemelere göre düşmeye bağlı bel omuru kırılmış olan arkadaşımızın aort damarının yırtıldığı öğrenildi" denildi.

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KİMSE FARK ETMEDİ

Halk TV'nin haberinde ayrıca, Yanıkel'in Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştüğünün belirlendiği ve yerde bir saate yakın baygın halde kalan meslektaşlarının kimse tarafından fark edilmediğinin de tespit edildiği belirtildi. Olay gecesi ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yanıkel, pazar günü memleketi Ardahan'da toprağa verilmişti.

Kaynak: ANKA
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Uğur Yanıkel, Beşiktaş, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koşarak geldiği 3 metrelik duvardan düşerek yaşamını yitiren genç gazetecinin ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika

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