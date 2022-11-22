Ayşenur Arslan'ın Halk TV'deki açıklamasına tepki yağdı: Harekat olmasaydı Karkamış'a roket düşmezdi - Son Dakika
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Ayşenur Arslan'ın Halk TV'deki açıklamasına tepki yağdı: Harekat olmasaydı Karkamış'a roket düşmezdi

22.11.2022 10:25

Ayşenur Arslan, Gaziantep Karkamış'a terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin Halk TV'de tepki çeken ifadeler kullanıldı. Arslan, 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırı için, "Durduk yere böyle bir saldırı olması beklenmezdi. Harekata karşı misilleme amacıyla yapıldı" derken bu sözlere tepki gösterildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sınır bölgesinde dün PKK'lı teröristler tarafından 5 roket atıldı. Düşen roketler nedeniyle 1'i öğretmen, 1'i çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye can kayıpları nedeniyle yas tutarken Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın canlı yayında saldırıya ilişkin kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

"PKK, HAREKATA MİSİLLEME OLARAK SALDIRDI"

Terör örgütü PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Harekatı'na misilleme olarak gerçekleştirdiğini söyleyen Arslan, "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" ifadesini kullandı.

"DURDUK YERDE BİR SALDIRI BEKLENMEZDİ"

Arslan şöyle konuştu: "Şimdi mesela buna harekata misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen. Yani gene muhtemelen kaydıyla söylüyoruz ama şunu cinayet dedektifleri de, siyasetçiler de, bizler de hep bu kayıtla bakar ve söyleriz. Katilin motif denir hatta ona motivasyonu ne, amacı ne? Yani eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız. Hem delilden ulaşırsınız hem de motivasyonu belirlersiniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi. Şimdi diyebilirim ki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle PKK teröründen bahsedilebilir duruma gelmiş."

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YÜKSELDİ

Arslan'ın bu sözlerine sosyal medyadan da tepkiler yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları Arslan'ın ifadelerini eleştirerek, soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Arslan'a yönelik bazı tepkiler şu şekilde:

Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan tepki çeken ifadeler: Harekat olmasaydı Karkamış'a roket düşmezdi
Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan tepki çeken ifadeler: Harekat olmasaydı Karkamış'a roket düşmezdi
Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan tepki çeken ifadeler: Harekat olmasaydı Karkamış'a roket düşmezdi
YORUMLAR (3)
  • Emir Emir: Bu tip insanlar asalak gibidir,yıllarca memleketi sömürür sonra nankörlük ederler,devletin imkanlarından son damlasına kadar herkesten çok yararlanır sonrada herkesi manipüle eder. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Emin Aykiri: Karakter iste belli ediyorsunuz her zaman. Sehit ailelelerine nasil cevap vericeksiniz acaba siz !!!!!? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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