Halk Tv konuğu Filiz Saraç kimdir? İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç kaç yaşında, nereli? Filiz Saraç biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Filiz Saraç kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Filiz Saraç kimdir? Filiz Saraç kaç yaşında, nereli? Filiz Saraç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

Filiz Saraç 1 Mayıs 1968 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Türk hukukçu, İstanbul Barosu'nun 52. Genel Kurulunda seçilerek 1878'den bugüne faaliyet gösteren İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olmuştur.