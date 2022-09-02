Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan Diyarbakır'da kemikleri bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan için skandal sözler

Bir süre önce kaybolduğu iddia edilen PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın beyaz bir beze sarılı iskeleti, hendek teröründen 5 yıl sonra Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesi'nde Katolik Kilisesi ve Hasırlı Mescidi arasında restorasyon çalışmalarının devam ettiği 5 Şubat 2021'de bulunmuş ve Adli Tıp tarafından kutuya konulan kemikleri babası Ali Rıza Arslan'a bir torba içinde teslim edilmişti. Ayrıca oğlunun kemiklerini adliyeden imza karşılığı alan baba Arslan'ın cenaze arabası talebinin de olmadığı öğrenildi.

BİRÇOK TERÖR SALDIRISINA KATILDI

Kimliği, Erzurum nüfusuna kayıtlı anne ve babadan ve anneden alınan DNA örneği ile kriminal inceleme yapılarak tespit edildi. Teröristin DNA'sı baba Ali Rıza Arslan'a yüzde 60, anne Melike Arslan'a yüzde 95 uyumlu çıktı. Terörist Aslan'ın PKK'nın kırsalda birçok eylemine katıldığı ve siyasi, askeri eğitim aldığı belirlendi.

SUR'DA KAYBETTİKLERİNİ ANLAYAN TERÖRİST ARSLAN KAÇMAK İSTEYİNCE İNFAZ EDİLDİ

PKK'lı terörist Hakan Arslan, Doğu ve Güneydolu Anadolu Bölgesini işgal etmek için geldikleri Sur'da uzun süren meskun mahal çatışmaların sona gelindiğini ve öldürüleceklerini anlayınca kaçmak istediği öne sürülüyor. Kaçmak üzereyken de diğer terörist arkadaşları tarafından infaz edilerek toprağa gömüldüğü iddia edilirken Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma halen devam ediyor.

Öte yandan 8 Ağustos 2015 - 9 Mart 2016 arasındaki Sur'daki çukur ve hendek olaylarında 74 güvenlik görevlisi şehit olurken, 305 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

CHP'Lİ TANRIKULU'NDAN PKK'LI TERÖRİSTİN KEMİKLERİ İÇİN: AAH AHH

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmiş, teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımdan bir gün sonra bir paylaşım daha yapan Tanrıkulu, "Bir babanın ellerine oğlunun kemiklerini tutuşturmanın hukukla, insanlıkla bağdaşmamasına "aah ahh" ediyorum. Vicdan ve insanlık diyorum, ah çekene oh diyenin bu ülkeye çektirdiklerini gösteriyorum. Bu ülkenin huzurlu geleceği için insanlık değerlerini hatırlatmaya devam edeceğim." sözlerini sarf etmişti.

HALK TV'DEN PAYZIN: BÖYLESİNE ACI BİR DURUM YAŞADIK

Tanrıkulu'nun ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de de benzer bir skandal yaşandı. Program sunucusu Şirin Payzın, öldürülen PKK'lı teröristin ailesine başsağlığı temennilerinde bulundu.

Payzın açıklamasında devleti suçlayarak, "Diyarbakır Sur'da 2 aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim." ifadelerini kullandı.