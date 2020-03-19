Halk uyarılara aldırış etmeyince meydandaki banklar kaldırıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde halk korona virüsüne karşı alınan tedbirlere rağmen meydanda oturmaya devam edince, belediye bankları kaldırdı.



Korona ile mücadele kapsamında alınan kararlara bazı vatandaşların aldırış etmeden ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kanepelerde gelişigüzel oturması yetkilileri harekete geçirdi. Belediye ekipleri, sabah saatlerinde bankları önce ilaçlarken, akşam saatlerine doğru ise kaldırdı. Vatandaşların mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. - BALIKESİR