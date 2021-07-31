HALK YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI - Son Dakika

Marmaris halkı, söndürme çalışmalarına katılan personellere yardım etmek için seferberlik başlattı. Alevlerin yoğunlaştığı Asparan mevkisinde, çiftçi İsmail Şahin, traktörü ve römorkunu yardım standı haline getirdi. Birçok vatandaş da bu bölgeye, bisküvi, meşrubat, su, kurabiye, pizza, soğuk sandviç gibi yiyecek ve içecek malzemesi getirdi. Marmaris'li çiftçi İsmail Şahin, Dün akşamdan beri bütün alışveriş merkezlerinden alışveriş yaptım. Traktörümü, römorkumu getirdim. Burada bir alan oluşturduk. Vatandaşlar da buraya çok sayıda malzeme getirdi. Bütün millet buraya yardım yığdı, herkesten Allah razı olsun dedi.

'KAHRAMANLAR ORADA SAVAŞIRKEN, ONLARA YARDIM EDİYORUZ'

Gönüllü yardıma katılan vatandaşlardan Sezer Kılıç ise, şunları söyledi

Şu anda gün birlik beraberlik günü olduğu için tüm vatandaşlarımız kenetlenmiş durumda. Ellerinden gelen ne varsa buraya getiriyorlar. Yiyecek, içecek, tatlı tuzlu her şeyi buraya getiriyorlar. Kahramanlarımız orada ateşlerle savaşırken, biz de burada elimizden gelen yardımı göstermeye çalışıyoruz