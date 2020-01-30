Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu - Son Dakika Ekonomi

Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu

6 saat önce

Halk Yatırım, Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Ödülleri'nde sukuk kategorisinde dünya birincisi olarak yeni bir başarıya imza attı.

Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu, System.String[]

Halk Yatırım, Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Ödülleri'nde sukuk kategorisinde dünya birincisi olarak yeni bir başarıya imza attı.


Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı 119 gün vadeli 250 milyon TL tutarındaki satış işleminin, geçtiğimiz yılın en önemli kira sertifikası ihraçlarından biri olduğunu belirten Halk Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sürer, "Faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin yaygınlaşmasının ekonomimiz için yeni fırsatlar barındırdığını biliyoruz. Reel ekonomiye dayalı ürünlerle finansal enstrümanları çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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