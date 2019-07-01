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Halk Yeni Askerlik Sistemini Nasıl Karşıladı?

18 dakika önce

Yeni askerlik sistemi 100 bin askere erken terhis, kaçak duruma düşen kişilere bir kereye mahsus bedelli askerlik yapma hakkı gibi köklü değişiklikler öngörüyor.

Yeni askerlik sistemi 100 bin askere erken terhis, kaçak duruma düşen kişilere bir kereye mahsus bedelli askerlik yapma hakkı gibi köklü değişiklikler öngörüyor. VOA Türkçe İstanbul'da sokağa çıktı ve yeni yasayla birlikte hayata geçecek değişikliklerin kamuoyu tarafından nasıl karşılandığını sordu.
Halk Yeni Askerlik Sistemini Nasıl Karşıladı?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:01 
İstanbul, bedelli, Güncel
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