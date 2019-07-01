Halk Yeni Askerlik Sistemini Nasıl Karşıladı?
18 dakika önce
Yeni askerlik sistemi 100 bin askere erken terhis, kaçak duruma düşen kişilere bir kereye mahsus bedelli askerlik yapma hakkı gibi köklü değişiklikler öngörüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:01
Yeni askerlik sistemi 100 bin askere erken terhis, kaçak duruma düşen kişilere bir kereye mahsus bedelli
askerlik yapma hakkı gibi köklü değişiklikler öngörüyor. VOA Türkçe İstanbul
'da sokağa çıktı ve yeni yasayla birlikte hayata geçecek değişikliklerin kamuoyu tarafından nasıl karşılandığını sordu.
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