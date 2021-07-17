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ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor

17.07.2021 11:14

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ndeki ağaçlardan diledikleri kadar meyve toplayan ziyaretçiler hem doğayla iç içe olma hem de doğal ürünlerle beslenme imkanı buluyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ndeki ağaçlardan diledikleri kadar meyve toplayan ziyaretçiler hem doğayla iç içe olma hem de doğal ürünlerle beslenme imkanı buluyor.

Ali Numan Kıraç Yerleşkesi'nde 112 dekarda kurulan çiftliğin meyveliklerinde kiraz, elma, erik, şeftali, kayısı, nektarin, armut, vişne, dut, badem, ceviz gibi ürünler yetiştiriliyor.

Akademisyenler ve öğrencilerin araştırma, eğitim ve denemeler de yaptığı, 3 bine yakın ağacın yer aldığı arazide hasat başladı.

Doğayla iç içe vakit geçiren ziyaretçiler, topladıkları meyveleri tarttırdıktan sonra ücretini ödeyip çiftlikten ayrılıyor.

Dileyen herkesin dalından meyve yemenin tadına varabildiği arazide, sonbahar mevsiminin ortalarına kadar farklı dönemlerde olgunlaşan ürünlerin hasadı devam edecek.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Evrenosoğlu, AA muhabirine, meyvelikte çeşitli araştırma ve denemeler ile farklı ürünlerin genotiplerinin izlemesini yaptıklarını söyledi.

Budamadan gübrelemeye, sulamadan çapalama ve hasada tüm eğitimleri bu alanda verdiklerini belirten Evrenosoğlu, "Hasat dönemi keyifli geçiyor. Kiraz ve vişneyle başlayıp elmayla hasat dönemini kapatıyoruz. Vatandaşlar buraya geliyor, hem bize yardım ediyorlar hem de biz ürünlerimizi tanıtmış oluyoruz." dedi.

Evrenosoğlu, alanda ılıman iklim meyve türlerinin neredeyse hepsinin mevcut olduğunu kaydetti.

Arazide en fazla sırasıyla kiraz, elma ve vişne ağaçlarının bulunduğunu dile getiren Evrenosoğlu, "Diğer meyvelerden de 100'er ağacımız bulunuyor. Hasada herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ağaçtan meyve toplamanın zevkine varıyorlar"

Çiftlik Müdürü İsmail Uysal da bahçesi olmayan, apartmanda yaşayan vatandaşların arazilerine gelerek kendi bahçesinde meyvesini toplar gibi hasat yaptığını ifade etti.

Şehir yaşamında çocukların meyveyi dalında görme imkanını pek bulamadığına dikkati çeken Uysal, "Eskişehir'in merkezinde güzel meyve ağaçlarıyla kaplı alanın bulunması bir fırsat. Buraya aileler çocuklarıyla geliyor, hoşça vakit geçiriyor, ağaçtan meyve toplamanın zevkine varıyorlar. Çiftlik Müdürlüğü olarak traktörle ve diğer ekipmanlarla arazinin sürülmesi, bakımı, budanması gibi hizmetleri veriyoruz." diye konuştu.

Kiraz ve vişne toplamak için eşiyle gelen Ertan Erözkan ise yerleşkeye yakın bir bölgede oturduklarını kaydetti.

Bu arazinin nimetlerini yeni keşfetmeye başladıklarını anlatan Erözkan, "Burada doğal bir yaşam var. Üniversite tarafından yetiştirilen meyve ağaçlarının halka sunulması çok güzel. Eğitimli insanların ektiği şeyler daha güzel oluyor. Dalından yiyoruz her şeyi. Çok güzel bir düşünce ve uygulama." değerlendirmesinde bulundu.

Torunu ve kızıyla hasada katılan İlhan Çetin de ESOGÜ'de öğretim üyesi olan gelini aracılığıyla haberdar oldukları meyveliklerdeki taze ürünlerden faydalandıklarını dile getirdi.

ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Üniversite, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor - Son Dakika


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