"Halka arz küreselleşmeyi, yatırımcıyı ve firmaları pozitif etkiliyor"

Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, "Küreselleşme ile artan halka arz süreci hem firmaların hem yatırımcıların hem de küresel ekonominin pozitif yönde etkiliyor. Özellikle halka arz sürecinin daha fazla artmasıyla birlikte fiyat artışlarından yatırımcı yararlanıyor" dedi.

Halka arz sürecinin kaynak çeşitliliği oluşturması, düşük maliyetli olarak finansman ihtiyacı karşılaması yönünden oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, "Şirketlerin çeşitli kaynaklardan ekstra çeşitli finansman sağlaması aynı zamanda ülkenin üretimini ve istihdamına daha fazla arttırmasına yardımcı oluyor. Özellikle halka arz sürecinin daha fazla artmasıyla birlikte fiyat artışlarından yatırımcının yararlanması söz konusu oluyor. Ayrıca yatırımcının sermaye piyasalarına güven duymasını beraberinde getiriyor. Halka arzı yatırımcının çeşitli alanlarda yatırım yapabilme kapasitesini arttıracak bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Risk ve getiri değişkenliği noktasında bakıldığında portföylerin çeşitlenmesi ve aynı zamanda riskin dağıtılması halka arz süreci ile birlikte gerçekleşir. Aynı zamanda yatırımcılar devamlı ve kesintisiz bilgi sahibi olabiliyor. Anlık bilgilendirmelerde ise halka arz sürecini de sağlamış oluyorlar. Yine gözetim ve denetim çerçevesi içerisinde şirketin yapmış olduğu faaliyetler, aynı zamanda pek çok imkandan da yararlanmış oluyorlar" dedi.

"Piyasada oluşacak arz ve talebe göre firmaların likidite ihtiyacı karşılanmış oluyor"

Halka arzın şirketlerin açısından da önemli olduğunu vurgulayan İncekara, "Özellikle şirketlerin pek çok alanda ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte halka arz süreçlerini hızlandırmış olduklarını görebiliyoruz. Finansman ihtiyacı konusunda bakıldığında, düşük maliyetli halka arz ile finansman ihtiyacını karşılamak şirketlerin birleşme, satın alma, araştırma geliştirme faaliyetleri ve şirket politikası çerçevesi içerisinde atacağı adımlara yönelik finansman ihtiyacını gidermektedir. Bir diğer katkı ise likidite konusu üzerinde gerçekleşiyor. Piyasada oluşacak arz ve talebe göre firmaların likidite ihtiyacı karşılanmış oluyor. Buda özellikle firmaların likidite konusunda ki ihtiyacına direkt olarak bir tedavi anlamına denk geliyor" şeklinde konuştu.

Kurumsallaşma konusunun bir başka halka arz etkisi olarak ifade edilebileceğini belirten İncekara, "Türkiye genelinde ağırlıklı olarak aile şirketleri var. Buda özellikle aile fertleriyle birlikte devam bir şirket anlayışını ifade ediyor. Fakat sermaye piyasası araçlarının gelişmesi ve genişlemesi ise daha fazla kurumsal itibarın ve kurumsal olarak şirketlerin sürdürebilir politikalara imza atmasını sağlamakta. Buda daha fazla kurumsallaşmanın olmasını ifade ediyor" dedi.

Kredibiliteye özellikle firmalar tarafından çok önem verildiğini açıklayan İncekara,"Halka arz bunu da sağlıyor. Çıkarılan hisselerin yatırımcılarla buluşması ve bu noktada yatırımcıların göstermiş olduğu teveccüh ve aynı zamanda yönetimi şeffaf bir şekilde sermayenin tabana yayılması çerçevesi içerisinde yatırımlar ile bütünleşen şirketin kredibilitesini güvenini daha fazla arttırmış olur. Bir diğer katkı ise tanınmışlık konusunda meydana geliyor. Tanıtım ve reklam konusunda markalaşma başta olmak üzere komu aydınlatma platformu, basın yayın organları ve borsada işlem gören hisseler bazında bakıldığında firmaların kendilerini daha yüksek bir düzeyde kredibilitesi yüksek ve aynı zamanda yaşanan gelişmeleri şeffaf bir şekilde tüm paydaşları ile bağdaştırması aynı zamanda daha fazla tanıtımının ve reklamını yapılması beraberinde getiriyor. Özellikle küreselleşme ile artan halka arz süreci aynı zamanda hem firmaların hem yatırımcıların hem de küresel ekonominin pozitif yönde etkilenmesini beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu.

Konuşmasına devam eden İncekara, "Tüm dünya genelinde bakıldığında düşen faiz oranları ve bon likiditenin getirmiş olduğu unsurların yanı sıra aynı zamanda sermaye piyasası üzerinden fonlanmak isteyen ve burada daha fazla likidite finansman kaynaklara erişmek isteyen firmaların da önemli düzeyde kendi sermaye piyasası araçlarıyla bütünleştirerek yatırımcı ile birlikte adil şeffaf bir şekilde yönetimi kendi bünyesinde idame ettirerek bu yönde ki politikalarını hızlandırmışlardır. Özellikle Türkiye açısından da bakıldığında halka arz sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL