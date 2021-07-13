Halka arzını tamamlayan Escar, Borsa İstanbul'da "ESCAR" koduyla işlem görmeye başladı - Son Dakika

Araç kiralama sektörünün yüzde 91'lik sözleşme yenileme oranına sahip şirketi Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş (Escar), bugün gerçekleştirilen gong töreniyle, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başladı.

Escar, şirket payları, Ana Pazar'da 15 TL baz fiyatla "ESCAR" kodu ile işlem görüyor. Halka arz fiyatının 15 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 165 milyon TL olurken, İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 29 bin 810 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20,26 oldu.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, özsermayesini güçlendirerek büyümek isteyen şirketleri borsaya beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Escar Turizm uzun yıllardır sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak, yaklaşık 165 milyon TL'lik halka arz tutarı ile ve 30 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Elde edilen kaynağın önemli bir kısmının büyüme hedeflerinde kullanılacak olması, yeni yatırım ve istihdam oluşturması ekonomimiz açısından çok sevindiricidir."

Ergun halka arzın önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Halka arzların birçok faydasını ve tavsiye etme nedenlerimizi her ortamda anlatıyoruz: Örneğin finansman imkanı, likidite, kurumsallaşma, marka değeri, kredibilite gibi. Ancak vurgulamak isterimki, bu nedenlerin dışında, halka arzların şirketlerimiz açısından çok önemli sonucu vardır: Özsermayelerini güçlendirme imkanına kavuşmuş olmalarıdır. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgında, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, şirketler için güçlü bir öz sermaye yapısının ve sağlıklı bir nakit akışının ne kadar önemli olduğunu, yaşayarak bir kez daha anladık. Sermaye piyasamızın bu olumlu katkısının, halka açılacak şirketlerimiz için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde, ülkemizin değerli girişimcilerinin sermaye piyasalarımızdan ve ürünlerimizden daha çok faydalanacağına eminim. Bu vesileyle Escar Turizme, İnfo Yatırım'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sermaye Piyasamıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Yüksek müşteri memnuniyeti ile yolumuza devam edeceğiz"

Escar Genel Müdürü Nora Karakaş ise törende yaptığı konuşmada, zorlu piyasa şartlarına rağmen yatırımcılardan 2,5 kat talep geldiğini belirterek, "Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek müşteri memnuniyeti ile yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karakaş, başarı ile gerçekleşen halka arzdan elde edilecek brüt 132,3 milyon liralık kaynağın yüzde 70'inin şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filonun geliştirilmesi için kullanılacağını kaydederek, kalan kısmın da finansal borç ve işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacağını söyledi.

Sektörde çok fazla şirket olduğunu ve bütün bu şirketlerin çalışmak istediği müşterilerle çalıştıklarını belirten Karakaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dolayısıyla bu müşteriye ulaşmak çok kolay değil. İşinizi çok iyi yapmanız gerekiyor, finansman yapısının çok iyi olması gerekiyor ve müşteriyle doğru iletişimi her zaman sürdürebilmeniz gerekiyor. Biz bu konularda iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Halk arzla birlikte biraz daha güçlendik. Bu gücümüzle hizmetlerimizi daha iyi hale getireceğiz. Şu an bizimle çalışmayan ama söylediğim kriterlerde hizmet beklentisi olan müşteriye ulaşmak için daha fazla çalışma yapacağız."

Karakaş, tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını çok yüksek düzeyde hisseden bir şirket olduklarına vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Halka arzla birlikte biz yepyeni bir yoldayız. Bugüne kadar yaptıklarımızı evet iyi yapıyorduk, en iyisi idik ama halka arzdan sonra sorumluluklarımız çok arttı. Bu konuda kendimizi hem geliştirecek hem altyapısal olarak destekleyecek ne varsa zaten yapmaya hazırız. Ben yatırımcılarımız için de bizi iyi takip etmelerini önereceğim. Çünkü biz tüm paydaşlarımıza, hem müşterilerimize hem çalışanlarımıza hem şu an yatırımcılarımıza karşı sorumluluğun çok yüksek düzeyde hisseden bir şirketiz. Bunun için ne gerekirse yapmaya hazırız. Dolayısıyla lütfen iyi anlamaya çalışsınlar, iyi incelesinler, bir önerileri bir talepleri varsa mutlaka bize ulaşsınlar isteriz. Çünkü hep birlikte daha güzel bir gelecek planlıyoruz."

2001 yılında ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlere filo kiralama hizmeti vermek amacıyla kurulan Escar'ın 'Yüksek müşteri memnuniyeti' vizyonu ile operasyonel araç kiralama sektörüne, 'filoda mükemmeliyet (Fleet excellence)' anlayışını yerleştiren şirket olduğuna dikkati çeken Karakaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veriyoruz. Toplam 4.300 araçlık filomuz ve 210 adet kurumsal müşterimizle uzun yıllara dayanan ve güven üzerine kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bizi her türlü kriz ve türbülanstan koruyor. Fleet excellence anlayışı bize sektörde yüzde 91 ile "en yüksek sözleşme yenileme" oranına sahip şirket unvanını da kazandırıyor. Halka arzdan aldığımız güçle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye ve sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz."

-"Yatırımcılar, halka arzlara ciddi anlamda ilgi gösteriyor"

Halka arza liderlik eden İnfo Yatırım CEO'su Ender Şahin ise, halka arzlara ilginin devam ettiğini belirterek, "Bu yıl ikinci halka arzımızı da başarıyla tamamladık. Escar gibi sektöründe öncü bir şirketi yatırımcılarla buluşturduğumuz için mutluyuz. Yılbaşından bu yana yatırımcılar, halka arzlara ciddi anlamda ilgi gösteriyor. Escar'a gelen 2,5 kat talep de bu ilginin sürdüğüne işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Şahin, şirketlerin borsada işlem görmelerinin, kurumsallaşmalarının yanı sıra alternatif finansman kaynaklarına ulaşma ve başka birçok alanda önemli avantajlar sağladığını belirterek şunlara vurgu yaptı:

"Halka açık şirketlerin çeşitliliğinin artması, gerek bulundukları sektör gerekse Borsa İstanbul açısından çok değerli. Sermayeyi tabana yaymak ve halka açık olmak önemli sorumlulukları beraberinde getiriyor. Escar için bu adım bir sonuç değil, bir başlangıç. Escar'a bugün çıkacağı yeni yolculukta başarılar diliyoruz. Bu halka arz sürecinde ilgi gösteren, katılım sağlayan tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılara, Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul'a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz."

Konuşmacıların yanı sıra törene, Escar Yönetim Kurulu Başkanı Efrayim Kebudi, Escar Yönetim Kurulu Üyeleri Betina Halyo, Daryo Kebudi, Azur Kebudi katıldı.

Operasyonel araç kiralama sektörü 40 milyar TL'ye yaklaştı

Tören sonrasında Escar'dan elde edilen bilgilere göre, şirketlerin en önemli maliyet kalemlerinden biri, bünyelerinde bulundurmak zorunda oldukları araç filolarından geliyor. Özellikle son üç yılda araç fiyatlarının yükselmesi, kaza, tamir-bakım, kasko-sigorta masraflarının artması nedeniyle şirketlerin büyük çoğunluğu bu hizmeti filo kiralama şirketlerinden alma yoluna gitti. Bu ivme ile oldukça önemli bir pazar haline gelen operasyonel araç kiralama sektörü, regülasyonlar ve salgın nedeniyle bir miktar küçülme yaşasa da yatırımlarına devam etti. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) bağımsız araştırma şirketi Nielsen'e yaptırdığı araştırmaya göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4'üne denk gelen 57 bin 500 adet aracı satın alarak filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 39,6 milyar lira oldu. Geçen yıl salgın koşulları nedeniyle 2019 yılına oranla sektör bir miktar küçülse de, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinenlerin de etkisiyle sektör küçülmesi yüzde 5,6'da kaldı. Geçen yıl sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adet olarak gerçekleşti.

Raporda yer alan verilere göre, 2020 yılında Türkiye'deki operasyonel kiralamaların yüzde 52,2'sini 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 18,3 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 17,9 oranında tercih edildi.