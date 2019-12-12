Halka bilinçli spor imkanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halka bilinçli spor imkanı - Son Dakika

Halka bilinçli spor imkanı

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, fazla kilolarından kurtulmak, form tutmak, zinde ve sağlıklı kalmak isteyen vatandaşlara sabah ve akşam toplu halde spor yapma fırsatı sağlıyor.

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Adana Büyükşehir Belediyesi, fazla kilolarından kurtulmak, form tutmak, zinde ve sağlıklı kalmak isteyen vatandaşlara sabah ve akşam toplu halde spor yapma fırsatı sağlıyor.


Düzgün bir duruş, esnek bir vücut ve fit bir görünüme kavuşmak isteyen Adanalılar, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde haftanın 7 günü toplu halde spor yaparak form tutuyor.


Atatürk Parkı, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru, Yalçın Park (Beyaz Evler), Cumhuriyet Parkı ve Spor Park'ta spor yapma imkanı bulan vatandaşlar, Sarıçam, Çukurova ve Karaisalı ilçelerindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor salonlarında egzersiz ve kardiyo seanslarından da ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bilinçli spor yapma imkanı bulan vatandaşlar, sakatlanmalara karşı bilinçlenirken ısınma ve germe hareketlerini doğru biçimde yapmayı, kültür-fizik hareketlerini ve parklardaki spor aletlerinden en yüksek faydayı sağlamanın yöntemlerini öğreniyor.


Adanalılar, memnuniyetlerini dile getirerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.


Parklarda spor saatleri


Atatürk Parkı : 07: 30 - 10: 00


Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru: 07: 00 - 10: 00


Yalçın Park (Beyazevler): 07: 00 - 09: 00


Cumhuriyet Parkı: 07: 30 - 09: 00


Spor Park: 19: 00 - 21: 00 - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Kemal, Sabah, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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