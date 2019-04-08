Halka Tatlısı" İmalathanesinde Yangın

"Halka tatlısı" imalathanesinde yangın İmalat tatlı başladı acı bitti ANKARA - Halk dilinde "Halka tatlısı" olarak bilenen şerbetli tatlının imalathanesinde, tüp patlaması sonucunda yangın çıktı.

"Halka tatlısı" imalathanesinde yangın

İmalat tatlı başladı acı bitti



ANKARA - Halk dilinde "Halka tatlısı" olarak bilenen şerbetli tatlının imalathanesinde, tüp patlaması sonucunda yangın çıktı. Yangında bir kişi ellinden ve kollarından yaralandı.

Mamak ilçesi Gülseren Mahallesi Özgür Sokak'ta 'halka tatlısı' olarak bilenen şerbetli tatlının bir gecekondunun arkasında bulunan imalathanesinde yangın çıktı. Olay, tatlının imalatı sırasında tüpün alev alarak patlaması sonucunda meydana geldi. 43 yaşındaki Zeliha Camcı patlama sonucunda iki kolundan ve elinden yanarak yaralandı. İmalathanenin bulunduğu yerde çok sayıda büyük tüpün olduğu görüldü. Diğer tüplerin patlamaması olası faciayı önledi. Olay yerine itfaiye ve 112 acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ve soğutma çalışmalarına başladı. Patlamayan tüpler uzman itfaiye görevlisi tarafından yanan imalathaneden uzaklaştırıldı.

Camcı, "Sabah tüp yeni gelmişti. 'Güm' dedi, ateş aldı patladı ve elim yandı. Her şeyimiz yandı, yeni dolan tüpler, tatlı malzemeleri her şey yandı içeride. Eve gelir diye korktum eve gelmemiş. Kendim çıktım ateşin içinden. Zarar çok oldu, hiçbir şey kalmadı ekmeğimiz oydu. Korktum elim ayağım titriyor" dedi.

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