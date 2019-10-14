Halkalı'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
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Halkalı'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
Halkalı'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kaza da yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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