Son Dakika Haberleri: Halkalı'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Son Dakika 3. Sayfa Halkalı'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Halkalı'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

55 dakika önce

Halkalı'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Halkalı'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kaza da yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Halkalı'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Halkalı, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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