Son Dakika Haberleri: Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Son Dakika 3. Sayfa Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

1 saat önce

Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı., System.String[]

Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Halkalı, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:37 Kaynak: İHA
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