Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
1 saat önce
Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:37 Kaynak: İHA
Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL
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