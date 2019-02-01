Son Dakika Haberleri: Halkalı'da Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı (2)

Halkalı'da Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı (2)

34 dakika önce

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın çatısında yangın çıktı.

Halkalı'da Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı (2), System.String[]
Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, mahallede paniğe neden oldu

Halkalı Zeynebiye Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahalle sakinleri de yardımcı olmaya çalıştı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken alev alev yanan çatı cep telefonuyla görüntülendi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Halkalı, Güncel
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