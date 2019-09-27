Halkalı'da depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor
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-Halkalı'da parkda bekleyen vatandaşlar İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:25 Kaynak: AA
- Halkalı'da parkda bekleyen vatandaşlar İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor.
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