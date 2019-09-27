Son Dakika Haberleri: Halkalı'da depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor
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Halkalı'da depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

24 dakika önce

-Halkalı'da parkda bekleyen vatandaşlar İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor.

- Halkalı'da parkda bekleyen vatandaşlar İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor.

Halkalı'da depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

Marmara Denizi, Halkalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:25 Kaynak: AA
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